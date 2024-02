La Corte Suprema ratificó la forma de computar el voto en blanco

La Corte Suprema ratificó ayer que los votos en blanco no influyen en los porcentajes de las elecciones generales para ungir un nuevo presidente o determinar qué candidatos pasarán a disputar el balotaje.

El pronunciamiento del Tribunal Supremo se dio ante un planteo impulsado por el abogado Andrés Gil Domínguez sobre las elecciones presidenciales de 2019, que consagraron en primera vuelta a la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, destacó en su voto que “el hecho de que el voto en blanco no se compute, no significa que carezca de relevancia simbólica y política”. “La decisión de votar en blanco expresa insatisfacción, descontento, disconformidad o apatía con la oferta electoral, o peor aún, un rechazo hacia el funcionamiento de las instituciones”, advirtió Rosatti.

En ese escenario, explicó que “el elector que no encuentra atractiva la oferta electoral, conocedor de las consecuencias de no votar por ninguna fórmula, decide sufragar por alguna de ellas, evidenciando que con su actitud no expresa una elección, sino una opción”.