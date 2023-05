“La decisión de Lasso es la salida de un presidente acorralado por un juicio político”

Tal como este multimedio dio a conocer días atrás, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dispuso la organización de elecciones generales anticipadas luego de ejercer una facultad constitucional y disolver el Congreso. Con la decisión del mandatario, el Consejo Nacional Electoral (CNE) prepara los comicios extraordinarios para elegir a un nuevo presidente y vicepresidente y a 137 legisladores que completen el actual período hasta 2025.

Aunque la inscripción oficial aún no ha iniciado, se prevé que el sufragio se realice el próximo 20 de agosto. Además, el CNE ha informado que los candidatos tendrán una semana para realizar su campaña electoral .

En medio de esta situación, diario Hoy habló con la legisladora ecuatoriana por el partido Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega Donoso, de apenas 25 años, quien analizó estas elecciones presidenciales inesperadas, la figura de Guillermo Lasso, el avance de la derecha latinoamericana y el lawfare.

Lasso y la “muerte cruzada”

“Este mecanismo activado por Guillermo Lasso de muerte cruzada, si bien es legal, está regulado por la Constitución, ha habido un debate alrededor de lo legal, lo legítimo, en un sentido de que en la Constitución están establecidas tres causales: obstrucción de la Asamblea hacia el plan nacional de desarrollo, arrogación de funciones, y la tercera, graves crisis políticas o conmoción social. Ese último punto usa el presidente, pero claramente, y por sus propias palabras, parece ser la salida de un presidente acorralado por un juicio político, más que algo válido constitucionalmente”, comenzó diciendo la legisladora.

“El sábado previo a su declaración estaba abierta la votación para su destitución, así que el haber activado, en medio de un proceso en su contra, este mecanismo lo deja en una posición ilegítima y se abren dos caminos al menos: en lo inmediato, tenemos al menos seis meses donde puede gobernar por decreto de emergencia, donde de hecho ya ha anunciado una serie medidas, como una reforma laboral, la reforma al sistema de pensiones de la seguridad social, acompañadas de una agudización de su carácter más antidemocrático, autoritario, ya que había aprobado otro decreto donde se empieza hablar en el país de grupos terroristas que podría servir para englobar a movimientos indígenas o a quienes ejercemos la oposición política a este gobierno. Todo esto en un contexto de un gobierno que ha venido criminalizando la protesta social, disolviendo la Asamblea, y dice que el correísmo tiene un plan macabro para volver al poder, en un desconocimiento pleno de la política en democracia”, afirmó Noriega Donoso.

El futuro de Revolución Ciudadana

“Como antecedente, acabamos de salir de una elección seccional para gobiernos locales que además coincidió con un referéndum impulsado por el gobierno de Lasso, donde perdió, no logró colocar candidatos y quedó vacío. Nosotros, como Revolución Ciudadana, ganamos las principales ciudades. Tenemos Quito, Guayaquil, bastión histórico del Partido Social Cristiano, y Guayas, donde numéricamente es significativa, Pichincha, con Paola Pabón, quien ha sufrido persecución política, en Manabí... Con este antecedente estamos su­peresperanzados y con buena expectativa para nosotros como fuerza política. Somos el único partido político con estructura nacional, con dirigentes a lo largo y ancho del país”, explicó la legisladora a este multimedio.

En ese sentido, consideró que “hay compañeros valiosos, tenemos muchísimos, el propio binomio de la vez pasada compitió por la presidencia, son valiosos y están preparados para asumir después de seis años de neoliberalismo, que ha destruido todo”.

“Soy una fiel creyente de que no se puede ganar a cualquier costo, menos renunciando a nuestros principios, una apuesta por la vida. Tendremos que encontrar soluciones viables, creíbles y prácticas para la gente. Siento que desde la izquierda explicamos el problema de la seguridad en una forma muy estructural, pero mueve muchos sentimientos como el miedo, la ira, y para eso debemos ser muy creativos para imaginar entre todos un nuevo Ecuador, una construcción colectiva”, sentenció.

El lawfare

“Lo observamos en Argentina, Ecuador y Brasil, donde vimos a la Justicia tomando partido, ju­gando de la mano de un bando político que son las fuerzas de la derecha, en muchos casos donde no llegan a ganar las elecciones por el voto, entonces asaltan el poder por otras vías o frente a no poder enfrentarse a líderes populares como Rafael Correa o Cristina Kirchner, los proscriben. Se busca ensuciarlos con el mito de la corrupción de los gobiernos progresistas. Creo que Lasso ha seguido en esa vía que inició Lenin Moreno y habrá que ver si logramos que exista un correcto desempeño de las elecciones, que no se imponga este desgaste, que es perjudicial hasta en términos económicos. Saber que la Justicia te está persiguiendo... No tiene un sentido de lo justo vivir con ese miedo por hacer política”, enfatizó Noriega Donoso.

La ultraderecha ecuatoriana

En virtud del surgimiento de una derecha cada vez más radicalizada o los denominados “liberales” extremos, como ocurre en nuestro país con Javier Milei, en Ecuador surge como expresión de esos espacios el empresario guayaquileño Jan Topic Feraud.

Topic Feraud resume así su hoja de vida que, para él, le da las credenciales para ser candidato a la presidencia de la República en agosto próximo: “Como soldado he ­combatido en Ucrania, Siria y África. Soy economista, experto en seguridad internacional y empresario fundador de la empresa de seguridad más grande y tecnológica del Ecuador”.

Al respecto, Jahiren Noriega Donoso le dijo a diario Hoy: “Es un mercenario pago, y él dice sin reparos que ha combatido en África, Ucrania, pero claro, no es un soldado ecuatoriano, entonces ni siquiera puede haber un discurso de patriotismo porque justamente hablamos de una empresa de seguridad, una lógica del manejo de lo público. No tiene formación, sino que vendrá y pondrá en la agenda mediática y discursiva un discurso represivo, de mano dura, y correrá la discusión a la derecha y a ciertas posiciones más extremas, es un actor por fuera de la política. En ese sentido, sí creo que pateó el tablero de lo que se esperaba, no estaba en la mira y, de tener un buen desempeño, nos corre la discusión a la derecha de la mano dura, contra lo que ­nosotros plateamos”.