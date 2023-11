“La dolarización de la economía argentina pasó a ser una propuesta vieja”

La directora del Banco Nación (BNA) y diputada nacional electa por Unión por la Patria, Julia Strada, analizó el proyecto económico del gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre y afirmó que la dolarización de la economía argentina, uno de los pilares de la campaña del presidente electo Javier Milei, “pasó a ser una propuesta vieja”.

“Las coincidencias entre el plan económico de Javier Milei y el de Mauricio Macri siempre han sido altas, a excepción de la dolarización de la economía”, remarcó Strada, y aseveró que “aparecen funcionarios que han tenido un desempeño en gestión durante el gobierno de Macri con un plan más clásico de ajuste estructural”, señaló en referencia al exministro de Finanzas y expresidente del Banco Central durante el macrismo.

Strada además calificó como “plan de derecha clásico” la propuesta del gobierno electo, el cual, según enumeró, supone “recorte fiscal y monetario, reformas estructurales, y privatizaciones de empresas, sobre lo cual Macri dice que se arrepiente de no haber hecho o que lo tendría que haber hecho más rápido”.

Seguidamente, advirtió que “el punto donde no coinciden es la dolarización, y esta semana esa propuesta pasó a ser una propuesta vieja. No camina más por el momento, pero si no resuelven los problemas estructurales como quieren, quizás la reflotan”, aclaró la directora del BNA.

Asimismo, Strada evaluó que “la dolarización requeriría una suba muy fuerte de la inflación, una conversión de pesos con dólares a un tipo de cambio más elevado y también deuda”, tras lo cual aseveró: “Además, para lo que quieren hacer en la economía argentina, generaría un nivel de desestabilización económica importante, con la inflación que ya tenemos hoy”.