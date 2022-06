La Gestapo de Morales

El día lunes se conoció que la dirigente social de la Túpac Amaru, Milagro Sala, quien se encontraba detenida bajo el régimen de prisión domiciliaria desde el 16 de enero del 2016, debió ser internada ante un cuadro de “trombosis venosa profunda”. Sin embargo, con el correr de las horas se detectaron otras situaciones que derivaron en su traslado a la terapia intermedia coronaria del sanatorio privado “Los Lapachos”, de San Salvador de Jujuy.

Uno de los abogados que integra la defensa de Milagro Sala, Luis Paz, habló con diario Hoy y responsabilizó directamente al gobierno de Gerardo Morales por el “hostigamiento” que sufre la dirigente social.

“La situación de salud de Milagro tiene absoluta conexión con lo que pasa a nivel judicial. Desde principio de este año venimos lidiando ando contra el Ministerio Público de la Acusación que expresó públicamente su intención de que Milagro Sala vuelva a la cárcel”, comentó relatando el letrado. Paz apuntó: “Nosotros no podemos no atar esta situación física a la cuestión psicológica, que está pasando Milagro por el permanente hostigamiento que recibe de parte del gobernador Gerardo Morales”.

“Morales viene anunciando su candidatura a presidente con una sensible baja a nivel local en la intención de voto, y cuando pasa esto, el fiscal y el gobernador salen a hablar barbaridades de Milagro. No hace menos de un mes el mismo Morales presentó un pedido de juicio político a seis miembros del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy, donde tres renunciaron por temor al escarnio público. Esto tiene la clara intención oculta de que, si no logra participar en un binomio presidencial, va a forzar una reforma de la Constitución de Jujuy para ir por una tercera gobernación, lo que hoy tiene vedado, y para eso necesita nombrar nuevos jueces que sigan ex­presando su parecer”, explicó.

Por otro lado, el abogado de la dirigente de la Túpac Amaru recordó que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar en 2017 cuando visitó a Milagro en la cárcel, lo que fue ratificado también luego por la Corte Intera­mericana de Derechos Humanos. Estos son instrumentos ratificados por la Argentina, y el go­bierno de Jujuy se los quiere llevar puestos; todo tiende a forzar, a apretar a los jueces que quieren conseguir que Milagro vuelva a la cárcel incluso llevándose puestas a las instituciones”.

“Morales tiene un núcleo duro de seguidores, pero si uno viene acá a Jujuy y ve lo que le pasa a los partidos opositores, a los sindicatos, a otros movimientos sociales, te van a decir lo mismo, que el estado de derecho fue suprimido, fue suprimido el derecho a la protesta y a la libertad de expresión”, sentenció.

En ese sentido, Paz argumentó: “Esto excede a Milagro, se sabe porque ella es conocida, pero este régimen lo atravesamos los jujeños con medios cooptados por el gobierno, donde apenas tres medios atienden estas denuncias”.

Consultado por las posibilidades reales de que Milagro pueda regresar a prisión efectiva, Paz reiteró: “En términos legales no hay ninguna posibilidad. La medida cautelar de la CIDH esta vigente y la de la Corte Interamericana también, salvo que la Argentina rompa acuerdos internacionales en materia de derecho que tenemos firmados hace mas de 40 años y nunca en ningún gobierno ha denunciado a esos acuerdos. También es verdad que nosotros estamos en Jujuy, y por ejemplo la Policía estaba dentro de la terapia intermedia blandiendo armas de fuego, sin pro­tección; la sinrazón ocurre en Jujuy”.

“Milagro, a pesar de esta situación donde no está bien, psicológicamente está afectada; ve el tremendo aumento de la pobreza, la masa salarial de los trabajadores estatales que está en el piso, donde no se llega a la primera semana del mes con el sueldo y lo va a seguir denunciando. Eso tiene repercusiones que le hacen mal a todas las intenciones que tiene Morales”, sentenció.

El cuadro de salud de Milagro

El abogado defensor de Sala relató los sucesos que decantaron en la internación de la dirigente: “Estaba previsto un examen pericial, el hostigamiento continuó permanente, y ha recrudecido en las últimas semanas, (lo que) derivó en que durante un control de rutina por una operación que le realizaron en la rodilla izquierda adviertan que (Milagro) tenía un dolor muy profundo en la cicatriz de la operación... y a partir de allí hicieron estudios y se pudo comprobar que se trataba de esta trombosis. Se pide entonces autorización al juez para que quede internada. En el transcurso de la tarde del lunes comenzó a tener un episodio respiratorio y a la noche, por recomendación de los médicos del establecimiento salud, se decidió que pase a terapia intermedia coronaria”.

“El juez Emilio Catán fue informado y en el día de hoy (por ayer) fue revisada por peritos médicos nuestros. Se le hicieron tomografías para ver si esa trombosis seguía en los miembros interiores o si será necesario un nuevo tratamiento con anticoagulantes”, apuntó.