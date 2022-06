“No me gusta ver que la economía crece pero no se distribuye”, dijo Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo ayer que no le gusta ver que el crecimiento económico no vaya acompañado de una distribución más equitativa de los recursos.

Lo hizo durante una visita al partido de Trenque Lauquen, donde encabezó el acto de reinauguración de una escuela primaria, junto al intendente Miguel Fernández.

“A mí no me gusta ver en las estadísticas que la economía crece, que se expande la producción, pero que no se distribuye entre todos los sectores y en toda la geografía de nuestra provincia”, dijo el mandatario bonaerense en la ocasión. “La clave del crecimiento es que sea crecimiento con igualdad. Me parece que ahí hay un trabajo” por hacer, abundó.

“Nuestro compromiso es construir igualdad de oportunidades para que en todos los rincones de la Provincia haya trabajo y acceso a la educación y la salud”, manifestó el gobernador.

Kicillof también estuvo ayer en el distrito de Rivadavia, donde recorrió las nuevas instalaciones de la Escuela de Educación Agraria 1 de la localidad de Fortín Olavarría. Entre otras cosas, el establecimiento contará con una sala de faena de pollos, que “va a permitir que los alumnos de la escuela agraria también trabajen allí, cerrando el círculo virtuoso en el que la riqueza que se produce se pueda aprovechar en el mismo lugar”, explicó el mandatario.