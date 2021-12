La historia de Alejandro Vilca: De levantar basura en las afueras de Jujuy a la Cámara de Diputados

Alejandro Vilca es recolector de basura en su San Salvador de Jujuy natal. Tiene 45 años, dos hijos y es soltero. Es descendiente de Collas, como el 80% de los jujeños, y viene de una familia de trabajadores.

“Mi oficio es ser obrero de la recolección de residuos, lugar en el que trabajé durante más de 12 años”, le cuenta a Hoy en el Instituto del Pensamiento Socialista de la calle Riobamba, a metros del Congreso de la Nación, lugar al que llegó como diputado electo por su provincia en las pasadas elecciones legislativas y que marcó un hito en la izquierda porque es la primera vez que un legislador nacional que representa a Jujuy llega desde la izquierda.

Vilca trabajaba como administrativo en la Municipalidad de San Salvador de Jujuy cuando luchaba por su pase aplanta permanente junto a otros compañeros. Fueron momentos de lucha, pero cuando lo lograron lo condenaron, como un “castigo”, a lo que, para ellos, era lo peor: ser recolector de basura en las afueras de la ciudad,en el barrio popular Alto Comedero.

“Así que vos sos el líder, te mandamos ahí”, le quisieron dar a entender a Alejandro quien añade que eso quisieron hacer para “quebrarlo”.

Pero los “popes” municipales y del sindicato no se dieron cuenta que lo mandaron allí junto con los compañeros con los que encabezó la lucha por el pase a planta. “Llegamos ahí, nos organizamos y era difícil porque, para trabajar, no te dan guantes ni ropa de trabajo. Y trabajas con camiones de caja abierta, entonces tenés que revolear la bolsa y apilar la basura allí…”, denuncia sobre las condiciones en las que trabajaba.

Allí estuvo desde el 2006 hasta el 2017, cuando fue electo como diputado e ingresó a la Legislatura jujeña. Sin embargo, el camino fue largo. En las primeras candidaturas no le iba bien: comenzó en 2011 sacando el 1,9%, luego el 2% y así fue escalando hasta que llegó “la primera gran elección” en 2017 cuando ingresó como diputado provincial con el 17,5% de los votos.

En 2021 se le vencía el mandato y cuando él tenía previsto volver a trabajar en la recolección de residuos “como cualquiera”, ahí “pegó el salto” y con el 25% fue electo como diputado nacional por Jujuy.

Alejandro afirma que se metió en las primeras candidaturas para “mostrar que los trabajadores podíamos hacer política y más en una provincia del interior (Jujuy),donde existe esto de los señores feudales o las familias aristocráticas que dirigen o manejan el poder económico, pero también político”.

“Que los trabajadores hagan política era bastante llamativo y sobre todo de la izquierda. Entonces planteamos candidaturas de los trabajadores. La mía era una de tantas porque había compañeros que también eran docentes, obreros metalúrgicos, siderúrgicos, trabajadores rurales, de los ingenios, mineros. Siempre las candidaturas obreras venían del FIT y eran compañeros de lucha, lo que mostraba un contraste con los de otros partidos que eran apellidos”, señala Vilca en diálogo con HOY.

“A pesar del desprecio, nos plantamos y dijimos vamos a demostrar que estamos a la altura de los debates de ellos y también con propuestas. Que no es que estamos acá por la nada, sino que tenemos una salida. Y creo que eso empezó poco a poco a calar no solamente por las propuestas, sino también por lo que reflejaba: les creaba ánimo a muchos sectores explotados que por ahí no tienen la oportunidad de meterse en política. O al contrario los llevan a que se muestren repulsivos con la política porque ven que los que los gobiernan roban, acomodan a la familia, son todos ricos, entonces la gente se resigna”, añade Vilca.

Vilca entiende que el acompañamiento hacia ellos fue porque mostraron “otra salida” y que por eso la gente dijo:“´bueno, ¿Por qué no puedo hacer yo también política? ´”. “Eso empezó a construir una sensibilidad de clase porque también en estas últimas elecciones se mostró más claramente que no era una pelea entre radicales y peronistas y la izquierda, sino de una clase contra otra. Entonces la gente dijo ´acá hay que ponerle un freno a esto´”.

Alejandro sostiene que los ámbitos de poder están “muy restringidos no solamente por el tema de clase, sino hasta de raza”. “Vos decís que hoy ya estaría superado, pero no. En esos ámbitos es así. Los representantes de Jujuy en el Senado y en el Congreso son todos blancos, son todos apellidos europeizados, también de una casta profesional. Y que nosotros hayamos pelado y logrado una banca, es un choque muy duro. A ellos les dolió bastante. No solamente por venir de abajo, ser un laburante, tener la piel marrón, tener un apellido tradicional jujeño, que es coya. Y la gente lo tomó como propio”, completa el ahora diputado nacional.

¿Qué opinas de la definición de Milei, que habla de casta política? ¿Vos crees que realmente existe una casta política o lo pensás de otra manera?

Yo afirmo que hay una casta política. El problema es que la casta política no está separada del poder económico, o de los verdaderos dueños, que son los que tienen la plata. La casta política son los políticos que viven de privilegios, viven como ricos y gobiernan para los ricos. Ahora es un personal político. No lo podés separar si no cuestionas el conjunto del sistema económico, político o del régimen.

Milei acusa a la casta política, pero no a los dueños del poder, a los ricos, a los que mantienen este sistema de desigualdad. Eso es lo que nosotros cuestionamos, no solo a la casta política, sino a toda la profundidad.

En el interior eso no es tan distante: el personal político es el dueño. No es como decir acá que Paolo Rocca tiene a sus representantes, por ejemplo. En Jujuy el que tiene el poder económico es el mismo que está en el parlamento. El dirigente máximo del PJ jujeño es un empresario muy acaudalado, es presidente del partido y además es diputado.

¿Soñaste alguna vez con ser diputado de la nación?

No, la verdad es que cuando uno comienza a militar no lo hace pensando en los puestos que puede ocupar dentro del parlamento, sino que cuando empecé a militar lo había hecho por algo muy simple: la búsqueda de la felicidad.

Desde chico yo hago política. Vengo de una familia muy humilde, me crie con mis hermanos en un barrio popular de San Salvador de Jujuy. Mi vieja se quedó sola, ella limpiaba casa a los ricos. No teníamos para comer y ¿viste cuando no tenés para comer y sentís en la panza acá –se señala el estómago- un dolor? Empecé a cuestionarmeeso: ¿Cómo puede ser que haya gente que tenga mucho y yo no tenga nada? Entonces ahí empecé a ver que algo no funcionaba

¿Y ese fue el clic?

Sí. Poco a poco empecé a pensar. Ya en mi adolescencia en Jujuy viví los momentos más duros de las luchas estatales. Porque había muchas provincias en el menemismo que eran inviables. Se pagaba con bonos y ahí en Jujuy se movilizaban muchos trabajadores para que les paguen y ahí comprendí que la organización del pueblo no solo podía cambiar al gobernador, sino también las políticas económicas. Me convencí de eso. Fue en la universidad, donde veo que puede haber otra salida, con las ideas socialistas.

¿Qué estudiaste?

Arquitectura, en la universidad de San Juan.

¿Te recibiste?

No. Hice hasta el tercer año. Trabajaba y estudiaba, como muchos pibes. Yo laburaba en una fábrica que entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana y después a las 8 tenía que ir a la facultad.

¿Siempre militaste en la izquierda y pensaste que el cambio era desde ahí?

Claro. La única forma de cambiar las cosas es desde la izquierda y argumentando de que hay que cambiar toda la estructura económica del país, de la sociedad. Y eso solamente se puede hacer de forma revolucionaria y lo puede hacer solamente la clase trabajadora, auto organizada. En medio de la experiencia personal vivida llegué a esa conclusión.

Hoy lo que espero es que mucha gente no pase lo que yo viví, la pobreza, la necesidad, sino que queremos construir otro futuro, otras posibilidades y la única forma es cambiando a esta sociedad.

¿Cuál es tu objetivo para cambiar Jujuy desde tu banca?

Primero, nosotros queremos aprovechar esta tribuna para contar cuál es la situación que vive nuestra provincia. Muchas veces se ve la vidriera que te monta el gobernador (Gerardo Morales) que estamos todos felices y contentos y que no hay provincia. Queremos mostrar la verdadera realidad que vive el pueblo, pero también plantear proyectos que vayan en favor del pueblo trabajador. Uno es la ley intercosecha para los trabajadores rurales, que les permita tener un ingreso el resto de la temporada. Que tengan un salario que cubra la canasta familiar y aportes jubilatorios. Y se les compute la temporada como una temporada anual. Porque son los trabajadores golondrinas, termina la cosecha y se tienen que ir a otro lugar.

Aunque creemos que la salida es por afuera, que es organizar a miles de trabajadores para que impongan en el Congreso su otra salida. Queremos aprovechar que se escuche la voz de los trabajadores y también organizarlos. Es muy difícil que en este parlamento se puedan discutir leyes en favor del pueblo siendo la mayoría del resto.

¿Cómo van a votar el acuerdo con el FMI?

Vamos a rechazarlo porque ya venimos de un ajuste, entonces más ajuste no lo vamos a permitir. Sobre todo, porque crea un vínculo de dependencia, de coloniaje y de robo de nuestros recursos naturales. Es una locura que nuestros funcionarios tengan que viajar a Washington para decir cómo va a ser el acuerdo y qué plan económico van a tener. Nosotros lo rechazamos y en ese marco creemos que no solamente hay que rechazarlo en el Congreso, sino en las calles.

¿Qué los diferencia a ustedes del oficialismo porque por ahí desde sectores de la derecha dicen que ustedes y el kirchnerismo son lo mismo?

La diferencia es profunda. Nosotros peleamos por un gobierno de los trabajadores mientras que el Frente de Todos es un gobierno de los ricos con un lenguaje progresista. La diferencia es cambiar todo. No admitimos una sociedad donde sigan ganando los mismos de siempre.

¿Por qué crees que no se destaca que la izquierda es tercera fuerza nacional y sí se destaca a Milei y a los libertarios?

Porque ese discurso es como la aspiración más profunda que tienen los sectores empresariales y la concentración económica: son anti derechos, discriminatorios, quieren avanzar sobre las conquistas del pueblo. Por eso les dan mucho aire.

Ahora no quieren reconocer el crecimiento que tiene la izquierda y por eso no le dan aire. Porque no es solamente el crecimiento y el reconocimiento de la izquierda, sino porque se está viendo que los trabajadores empiezan a organizarse y a salir y a plantear a otra salida y lo hacen a través de la izquierda. La izquierda cuestiona todo el sistema económico y a todo el régimen político.

¿Cómo ves a la clase política dirigente desde tu perspectiva de trabajador?

Que está muy enraizada y naturalizada esa vía de personas que viven de la política, que hacen políticas para los ricos y viven como ricos y que está totalmente alejada de la realidad. Creo que eso lo vimos y la gente lo ve. Es gente que se cree que está por encima de todo: no solamente lo vemos con los privilegios, con los altos sueldos, con la forma en que viven, sino también con el desprecio. Por eso cuando esa gente vota no le importa arruinarle la vida a los trabajadores y a los jubilados.

Hay mucha gente decepcionada con la política

Ese es otro problema. Los que hoy nos gobiernan hacen de la política una porquería para generar esa repulsión y que la gente no se meta. Pero ellos incluso te dicen: `ah, mejor, si la gente no se quiere meter, seguimos gobernando nosotros para siempre´.

Nosotros llamamos a los trabajadores a hacer política. A hacer una alternativa política a lo que ellos nos proponen. Porque si nosotros no damos una salida, la van a dar ellos. Y la van a hacer a su favor. Entonces nosotros tenemos que hacer política para poner todas las riquezas en función de las necesidades sociales.

¿Aspiras a ser gobernador de Jujuy?

La pelea siempre es por más. Nosotros estamos dispuestos a pelear, no por un gobierno de Alejandro Vilca, sino por un gobierno de los trabajadores, donde la izquierda sea parte de ese gobierno. Creemos que la provincia puede darle otra perspectiva a la provincia y al país.