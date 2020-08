Alberto Fernández se refirió a la marcha que la oposición organizó para el 17 de agosto para reclamar por “la libertad” y ante la consulta de una periodista de Red 92 y diario Hoy afirmó que cree que los dirigentes que no pertenecen al oficialismo “simplemente están equivocados”.

“Creo que no están midiendo las cosas adecuadamente. A los opositores les diría que hablen con un o­positor como el gobernador de Jujuy (Gerardo Morales) y que le pregunten a él qué le ha pasado”, afirmó Fernández y agregó: “Y miren que el gobernador puso mucho esfuerzo para que no pase esto, y no todo depende del esfuerzo que cada uno de nosotros podamos hacer”. Es que en las últimas semanas volvieron a subir los contagios de Covid-19 en la provincia del norte, cuando se creía que el coronavirus estaba controlado.

“Que cada uno cargue con la responsabilidad que le quepa por convocar a este tipo de cosas. No está en discusión la libertad, está en discusión la salud. Acá ninguna libertad fue afectada. Estamos simplemente discutiendo el único modo que la ciencia nos proporciona para poder preservar nuestra salud frente a la pandemia”, aseveró el Presidente.

“La historia dirá la responsabilidad que le cupo a cada uno. No­sotros tenemos la tranquilidad de que siempre hemos pensado en la salud de la gente y que siempre hemos tratado de preservar la salud y la vida de la gente. Estamos en un momento donde la responsabilidad está en manos de cada uno de nosotros”, concluyó.