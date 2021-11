“La idea es generar una mesa de trabajo con un diálogo sincero”

Con el Concejo Deliberante definido para los próximos dos años, el intendente de Necochea, Arturo Rojas, mantuvo una reunión en su despacho con los ediles que ocuparán las bancas en el recinto a partir del 10 de diciembre.

La finalidad de este encuentro fue armar una primera mesa de diálogo constructivo para el bien del vecino, más allá de las miradas de cada bloque.

Tras el cónclave, que además estuvo acompañado por un desayuno, el jefe comunal señaló: “Fue una presentación con todos los concejales electos que asumirán en diciembre. Y en ese aspecto, les contamos la agenda de trabajo y los temas que estarán por resolverse, que por cierto son muchos. Algunos tienen que ver con licitaciones, el tema del seguro de Casino, la Ordenanza Fiscal Impositiva y el Presupuesto del año 2022, entre otras ordenanzas que están para bajar”.

“También les señalé sobre algunos proyectos que ya están aprobados en Nación y en Provincia, por los que tenemos que avanzar”, comunicó el mandatario a los presentes.

Más allá de lo que se conversó puntualmente, Rojas comentó: “La idea es generar una mesa de trabajo que se sostenga con un diálogo sincero y mediante la búsqueda de consensos”. Luego, añadió: “Les manifesté que siempre van a tener la posibilidad de dialogar conmigo de manera directa, sin intermediarios y sin tanta formalidad. Y de hecho, en estos dos años que llevamos de gestión jamás les he dejado de contestar un solo mensaje”.

“Las veces que nos hemos juntado ha sido a requerimiento del Ejecutivo o, cuando el Concejo me lo ha planteado, he bajado. Es más, he ido en varias oportunidades sin que me lo hayan solicitado, así que no tengo problemas en bajar y generar tantas reuniones como sean necesarias”, agregó Rojas.

En el cierre, el intendente reconoció: “Uno entiende y sabe el juego que a veces les toca hacer a los diferentes espacios, pero lo importante es marcar algunas políticas públicas y trazar temas en común para el bien de la ciudadanía, porque el Municipio tiene que seguir avanzando”.

Los concejales presentes fueron Ruth Kalle, Graciela Mamelucco, Gonzalo Diez, Adriana Pérez, Alejandro Bidegain, Juan Pedro Arabarco, Mariela Maceiro, Andrea Cáceres y Mauro Velázquez, mientras que Jorge Martínez estuvo ausente por un tema familiar.