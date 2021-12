“La imagen de Macri y Conte Grand viene a blanquear lo que ya se sabía, la mesa judicial macrista”

El periodista Pablo Duggan publicó en redes sociales una foto del expresidente Mauricio Macri almorzando en el restaurante Kansas de Vicente López con el procurador de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand. La imagen avivó nuevamente las sospechas de la “connivencia” entre poderes, como así también los ­pedidos de destitución del jefe de los fiscales.

En ese marco, el exjuez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata y ahora concejal, Luis Arias, habló con diario Hoy sobre Conte Grand, a quien conoce muy bien ya que fue el impulsor del jury que lo removió a él de su cargo. Arias se refirió a las relaciones del procurador de la Suprema Corte de Justicia bonaerense con el macrismo y sobre todo con María Eugenia Vidal, y puntualmente hizo referencia a la gravedad institucional del episodio.

“La imagen viene a blanquear lo que ya se sabía, la mesa judicial. El único denunciante que yo tuve fue Julio Conte Grand, quien pidió a la comisión bicameral de la Legislatura que asumiera un rol acusador, cosa que no hizo, se lo pidió a la Suprema Corte y tampoco, el único que me acusó fue Conte Grand. Un juzgado que fue elegido siempre el mejor durante varios años y, sin embargo, me juzgaron por los criterios políticos, lo cual está prohibido, es todo irregular, y es una situación que seguimos impugnando en la Corte y que vamos a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no queremos que esto le pase más a ningún juez, que no haya más persecución política, persecuciones judiciales, espionaje ilegal, el lawfare. Queremos enterrar el lawfare y abrir un diálogo sensato”, apuntó Arias ante este multimedio.

Consultado por la continuidad de Conte Grand una vez que María Eugenia Vidal dejó de ser gobernadora bonaerense, el flamante edil consideró: “La remoción depende de las mayorías, y hay muchos jueces, fiscales, que gozan de protección política, mediática y no pasa nada, eso depende de la relación de fuerzas que exista”.

“La designación desde un primer momento estuvo viciada por no pertenecer a la provincia de Buenos Aires y por ser parte del gabinete de María Eugenia Vidal”, recordó, y agregó: “Cuando se designó a Gils Carbó como procuradora de la Nación, previamente se impulsaba a Daniel Reposo, pero como formaba parte de la Auditoría General de la Nación (AGN) Cambiemos se opuso porque decía que pertenecía al gobierno, lo cual no es así, porque la AGN es un organismo independiente; sin embargo, no se aceptó a Reposo y asumió Gils Carbó. Con Conte Grand pasó todo eso que antes criticaban, es del riñón de María Eugenia Vidal, está claro que no tiene independencia de criterios y esta foto lo viene a demostrar”.

Para finalizar, Arias remarcó que, “más allá de la cuestión judicial, desde lo político la designación de Conte Grand está viciada y son razones para removerlo. Dependemos de las fuerzas en la Legislatura bonaerense, pero lo que representa Conte Grand es la muestra del deterioro institucional sufrido durante el gobierno de Macri con el lawfare, y desde esa perspectiva no debería seguir en su cargo”.