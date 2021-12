Familiares de marinos del ARA San Juan respaldaron al juez Bava

La querella mayoritaria que representa a los familiares de la tripulación del ARA San Juan afirmó que “respaldan la tarea del juez Martín Bava”, quien procesó por espionaje ilegal al ex­mandatario Mauricio Macri, frente a una denuncia presentada contra el magistrado en el Consejo de la Magistratura en la cual se cuestiona su actuación en la causa.

Cabe señalar que el martes, un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio (JxC) y el integrante de dicho Consejo, Diego Marías, presentaron una denuncia por presunto mal desempeño a Bava, que instruye en la causa por la vigilancia ilegal a familiares de los marinos del navío hundido en noviembre de 2017.

“Al parecer los diputados denunciantes del juez Bava han tenido acceso a la causa”, dijeron las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias.

Concretamente, los macristas le apuntan al magistrado por lo que sucedió en Dolores el 28 de octubre pasado, cuando debió suspender la audiencia después de que la defensa de Macri dijera que no podía declarar porque no se le había levantado el deber de secreto para quienes manejan información de inteligencia que puede afectar la seguridad o la defensa nacional.

Bava inmediatamente le pidió al Presidente Alberto Fernández que autorizara a Macri y volvió a citarlo para el 3 de noviembre, cuando el exmandatario no habló más que para chicanear al propio juez al decirle que estaba apurado para procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre. No hubo información de inteligencia proporcionada por Macri, sino una estrategia para ganar tiempo.

Las distintas estrategias de Macri

La denuncia contra el juez se da en paralelo con distintas estrategias que ensaya la defensa de Macri en la causa. Por un lado, pretende llevar el expediente a los tribunales de Comodoro Py, y por otro, intenta que la Cámara de Casación corra a Bava –después de fracasar dos veces en la Cámara Federal de Mar del Plata– y así poder pedir la nulidad de la indagatoria y del procesamiento contra Macri.

La querella que encabeza Carreras desliza que la presentación de los diputados es parte de la maniobra de la defensa del expresidente, ya que parecen conocer la causa al dedillo. Uno de los ejes de Macri fue insistir en que todo debería ser secreto por tratarse de cuestiones de inteligencia.

Desde la querella se preguntaron si hubo un pedido del defensor del exmandatario, Pablo Lanusse, para que los diputados formularan la denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez. “¿Hubo una compulsa de la causa sin que medie autorización?”, cuestionaron.

En función de esa denuncia, los querellantes afirmaron que “respalda la tarea” de Bava y señalaron que “a priori y solo en base a lo publicado” en relación a la presentación contra el juez, que “habría incumplimiento de normas de reserva y puntualmente de la Ley Nacional de In­teligencia, pues al parecer los di­putados denunciantes han tenido acceso a la causa”.

En esta línea, plantearon “si la denuncia se realizó accediendo a piezas de la causa penal de carácter reservado y si hubo compulsa de la causa sin que medie autorización”. “Las respuestas las deberán dar los diputados de dicho bloque, básicamente como accedieron a la causa”, señalaron las abogadas.

Por ende indicaron que la denuncia contra Bava “deja a la vista quien detenta la sumatoria de poderes” y eso es algo “que la querella ha padecido desde el momento que empezó todo”. “Como querella tomaremos intervención en el momento oportuno no solo en defensa del juez Bava sino en defensa de la independencia de poderes que prima en nuestro sistema republicano. Pedimos que la sociedad esté atenta y no deje a los familiares que, a diferencia del procesado expresidente, no tienen poder en absoluto, apenas son las victimas y solo cuentan con pruebas”, señalaron.