La izquierda en la puerta de una elección histórica

La izquierda en la ciudad de La Plata casi logra una elección histórica, quedando a muy poco de poder contar con un concejal en el recinto del Concejo Deliberante platense, lo que los dejó a pasitos de hacer historia.

“Estuvimos muy cerca de lograr el objetivo. Estamos muy contentos por eso. Creemos que más allá de todos, fue una buena elección para la izquierda, porque hace muchos años que no nos encontrábamos en este lugar. Más allá de no haber logrado entrar, sentimos que hubo un gran acompañamiento de los vecinos platenses y que logramos un cambio en la cabeza de la ciudadanía pensando a futuro en romper la hegemonía de los partidos tradicionales”, señaló a diario Hoy Luana Simioni. A pesar de no haber logrado el objetivo, se mostró esperanzada de cara a lo que le depara el futuro a la izquierda platense.