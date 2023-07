La Junta Electoral de UP ratificó cuatro listas en La Plata: Arias fue “observado”

La Junta Electoral del frente Unión por la Patria (UP) a través de su Resolución n° 12 oficializó cuatro listas de precandidatos a intendentes de La Plata para las elecciones primarias del próximo 13 de agosto dejando fuera de la carrera a la nómina estaba encabezada por el ex juez y actual concejal Luis Arias.

En su resolución de este jueves, la Junta Electoral partidaria señaló sobre la lista no oficializada “que se ha procedido a controlar el cumplimiento de los requisitos constitucionales (artículos 191 inciso 3 CPBA para intendentes y concejales y 203 ídem para los consejeros escolares) y legales de los precandidatos; y se observan como insuficientes la presentación de las adhesiones a dichas candidaturas por lo que no es posible oficializar las listas de precandidatos a intendentes”.

De este modo, quienes competirán dentro de UP para suceder a Julio Garro, serían el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak; el concejal Guillermo Escudero; su par Paula Lambertini; y el funcionario del Servicio Alimentario Escolar bonaerense Gastón Castagneto.

Sin embargo, el propio Arias desmintió haber quedado fuera de la carrera y si bien contaba con un plazo de 48 horas para presentar la documentación requerida, lo hizo inmediatamente en la jornada de ayer.

En ese marco, habló de “mala fe evidente” puesto que “la lista no se bajó, hay una observación por falta de avales pero no es cierto, presentamos el sábado más de 3500 avales, dejaron constancia en el libro de ingreso de la Junta Electoral partidaria y luego nos enteramos que había inconvenientes de manera informal, hicimos una nueva presentación y la Junta no lo tuvo en cuenta y observó la lista”.

“Ahora los vamos a volver a presentar por tercera vez y tenemos 900 avales más nuevos y con eso debería quedar solucionado el problema: presentaríamos 4.400 avales sobre 200 que se necesitan”, dijo el actual edil momentos antes de presentarse ante la Junta partidaria.

La lista de Arias lleva como primera candidata al Concejo Deliberante a Guadalupe Viñuela, seguida de Danielo Loncon, Marcela Leguizamón, Nicolás Ramos, Yanina Sánchez y el ex senador provincial Emilio López Muntaner.

Arias buscaba volver a presentarse en las internas, tal como lo hizo en el 2019, cuando compitió contra Florencia Saintout, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Escudero.