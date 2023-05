La Justicia investiga a Syngenta por presuntas maniobras de triangulación de importaciones

La empresa agroindustrial Syngenta quedó imputada por contrabando calificado en una causa que se tramita en el Juzgado Federal de Campana a partir de una denuncia penal realizada por la Aduana contra la firma, en la que se la acusa de presuntas maniobras de triangulación de importaciones.

La Aduana -en un comunicado- indicó que “está bajo análisis la facturación de importaciones provenientes de Estados Unidos, con triangulaciones indebidas vía un intermediario - Syngenta Agro Uruguay SA- con domicilio en Montevideo. La empresa uruguaya y la argentina responden al mismo grupo económico, Syngenta AG, con sede en Basilea, Suiza”.

Así, la Dirección General de Aduanas (DGA) le reclama a la productora de agroquímicos haber presentado presuntamente documentos adulterados o falsos ante el ingreso de la mercadería al país.

Según explicó el escrito, la triangulación y sobrefacturación de importaciones consiste en mercadería proveniente de un país, pero refacturada desde otro a un valor superior.

“En efecto, la investigación ha constatado diferencias entre los valores documentados en Estados Unidos y los registrados ante la Aduana argentina. La mercadería fue enviada desde el país norteamericano en forma directa, pero refacturada desde Uruguay. Cabe destacar, no se advierte un valor agregado tangible aportado por la firma uruguaya que justifique el margen de diferencia”, sostuvo la DGA.

En ese marco, el Juzgado Federal de Campana pidió información de 54 importaciones de semillas de maíz, insecticidas, herbicidas y fungicidas, que la DGA obtuvo a partir del acuerdo bilateral con la Trade and Transparency Unit (TTU), del país norteamericano.

A partir de esto, “la Aduana está investigando operaciones por más de USD 30 millones”, afirmó la DGA.

En lo que va de 2023 ya se analizaron 1.790 destinaciones valuadas en USD 205.907.898, de importaciones de mercadería refacturada desde Uruguay a pesar de haber sido fabricada en otros países, dijo la DGA.

Entre los casi 1.800 operativos de control, se pudo comprobar que solo 10 empresas concentran el 49% de las operaciones trianguladas, por un monto total de USD 100,3 millones, las cuales tienen “vinculación” a nivel societaria y comercial con la compañía que refactura desde Uruguay.

Además, las dos principales firmas con irregularidades son del sector de agroquímicos y concentran el 27% del total de las operaciones.

Por otro lado, desde la Aduana indicaron que “ninguno de los productos originarios de China tuvo un valor agregado adicional en Uruguay. Por ello, queda claro que todas las transacciones investigadas fueron operaciones de refacturación”.

Aracre rompió el silencio

Justamente, ayer Antonio Aracre rompió el silencio con críticas a Sergio Massa, Gabriela Cerruti y hasta Alberto Fernández, a exactos 15 días de renunciar a su cargo de jefe de asesores del presidente de la Nación.

“Me parece muy rara esta teoría conspirativa de que un jefe de Asesores de un presidente no se pueda sentar a hablar y almorzar con el Presidente para discutir sobre la marcha de la economía”, dijo Aracre en una entrevista radial.

E insistió: “Me parece delirante (pensar en una traición). Si no lo es, qué bien que me corrí de ahí porque entonces no entiendo muy bien cuál sería mi lugar”.

Consultado acerca de si tuvo un off the récord con periodistas para charlar sobre el plan económico que le había presentado al jefe de Estado, respondió: “Esa fue la versión de la portavoz (Gabriela Cerruti), que se ocupó de difundirla y de contársela o persuadirlo al Presidente en ese tema”.

En una crítica directa a Gabriela Cerruti, Aracre reveló que bloqueó el contacto de la funcionaria nacional en su WhatsApp y argumentó: “En general bloqueo a las personas tóxicas. Cuando veo una persona que me parece que todo lo que dice y hace no me suma, me resta, miente y todo lo demás... bloqueo”.

Respecto de su relación con el jefe de Estado, detalló: “Por Alberto Fernández siento mucho respeto y afecto personal. En lo profesional, en la gestión de Gobierno, hay algunas cosas que no coincido con esa forma de liderazgo radial que él tiene”.

En tanto, el exfuncionario también habló de las medidas llevadas a cabo los días posteriores a su salida del Gobierno para intentar contener la corrida cambiaria.

“En mi paper, entre otras cosas también decía que había problemas de coordinación severas entre el Ministerio de Economía y el Banco Central. El Gobierno tardó 10 días en ajustar la tasa de interés en medio de una corrida”.

Ante la consulta puntual acerca de si se sintió el chivo expiatorio de la corrida, respondió: “Eso sí. Yo sentí que no tengo los skills para la política, porque en la política vale mucho más la rosca que la acción. A mí la rosca me divierte un ratito, pero después veo un problema serio y tengo la necesidad de salir a ver cómo podemos hacer algo con eso”.