La Justicia le secuestró un segundo celular a una asesora de Milman

La Justicia Federal ordenó el secuestro de un segundo teléfono celular de Carolina Gómez Mónaco, asesora del diputado de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman, en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ocurrido el 1° de septiembre de 2022.

La medida fue ejecutada por fuerzas de seguridad el miércoles por la noche, mientras la causa permanece bajo secreto de sumario tras la ampliación de declaración testimonial de Ivana Bohdziewicz, exsecretaria de Milman. Allí relató cómo junto a Gómez Mónaco habían ido en noviembre a una oficina que atribuyó a la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich, donde habrían sido manipulados sus celulares.

Bohdziewicz y Gómez Mónaco son testigos en el marco de la denominada “pista Milman”: ambas acompañaban el 30 de agosto pasado al diputado de JxC –dos días antes del intento de magnicidio–, cuando habría pronunciado la frase: “Cuando la maten, voy a estar camino a la Costa”, según declaró el testigo Jorge Abello, que es asesor de un diputado del Frente de Todos (FdT).

En la ampliación de su testimonial, Bohdziewicz reveló que su celular había sido manipulado por “un perito” en las oficinas que atribuyó a Bullrich y que esa operatoria había consistido en el borrado de información, que luego se habría podido recuperar; en todo momento explicó que buscó evitar que se filtraran datos vinculados con su vida privada.

“Va pasando el tiempo y más o menos el 10 de noviembre del año pasado me llama Carolina (Gómez Mónaco). A todo esto, ella tiene dos líneas, una que no está a su nombre. Me llama desde ese celular y me dice de reunirnos pasado el mediodía, que íbamos a un local de Tienda de Café sobre la avenida Scalabrini Ortiz, a dos cuadras pasando Santa Fe. Nos juntamos y me empieza a preocupar diciéndome que los medios, en todo lo que era la parte mediática, estaban avanzando. Me transmite preocupación”, sostuvo Bohdziewicz en su declaración.

“Me comenta que había hablado con Jerry (por Gerardo Milman), que para ese momento estaba desaparecido, y Carolina decía que se ponga las pilas y que nos dé un respaldo que con el Mundial (de Fútbol 2022 de Catar) no se calmaba nada, y me comenta que Milman le dijo que había hablado con Patricia (Bullrich) y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares, porque era probable que se filtrara nuestra información. No para borrar algo puntualmente”, continuó al declarar en la causa que tiene como jueza a María Eugenia Capuchetti y como fiscal a Carlos Rívolo.