La Legislatura bonaerense repudió el atentado a la vicepresidenta

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires, a diferencia de sus pares del Congreso de la Nación donde el PRO resolvió levantarse de sus bancas al momento de votar el expediente repudiando el intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, logró aprobar un escrito al cual adhirió la mayor parte del arco político.

Si bien se llegó a un texto único, hubo varios dimes y diretes previos. Por el lado de la Cámara baja bonaerense, se presentaron cinco proyectos que terminaron uniéndose en un escrito de unidad, en el que todos los bloques adhirieron menos Avanza Libertad y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que se abstuvieron.

El escrito sostiene el repudio y sostiene que ante “el atentado e intento de magnicidio contra la vida de la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y expresa su absoluta solidaridad”. Además, pide el pronto esclarecimiento de los hechos de manera judicial.

Asimismo en el Senado bonaerense se aprobó también por unanimidad entre los dos bloques presentes en el recinto: el Frente de Todos y Juntos , el proyecto que expresa “su enérgico repudio al intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y contra la democracia y el orden institucional que construimos a lo largo de los últimos 39 años de nuestra historia. Además, manifestamos nuestra absoluta solidaridad con la señora vicepresidenta y su familia”.

La palabra de los legisladores bonaerenses

El diputado del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, no dudó en calificar a la sesión en curso como “la más importante de la que me ha tocado participar en mis 11 años que llevo como diputado. Tenemos palabras y principios rectores en nuestro país que para alcanzarlos costaron muchos hechos lamentables y nefastos. Desaparición de personas, secuestros”, graficó.

Por su parte, desde el PRO, Adrián Urreli expresó: “Lo primero que debemos hacer es repudiar sin ningún tipo de dudas. Me solidarizo. Hace mucho que se decidió vivir en democracia y este tipo de atentados ponen en riesgo y en crisis los valores que necesariamente tenemos que construir. No podemos quedarnos callados ante esa situación”.

La legisladora Susana González (Frente de Todos) consideró que “no hablar de discursos de odio me parece equivocado, porque estamos viendo una escalada de odio. Aunque se enojen hago responsable a espacios políticos, medios y la Justicia”, marcó y advirtió sobre la necesidad de su regulación.

El radical Maximiliano Abad fue contundente: “Venimos a este recinto a hacer lo que cualquier militante debe hacer y sin vueltas. Repudiar el intento de magnicidio sobre la vicepresidenta y expresar la solidaridad de nuestro bloque. La foto del jueves pasado no admite y no tolera la neutralidad. Frente a la muerte la vida, frente a la violencia la paz y frente al autoritarismo la democracia”. “Este hecho no amerita ninguna agachada política ni ninguna ventaja partidaria o de coalición”, sentenció.

Su par en el senado, Alejandro Cellillo mostró su “solidaridad con la vicepresidenta y sus afectos. Atentar contra su figura es ataca a toda la democracia y la vida de las instituciones”. “No hay lugar para expresiones que generen más conflicto social en un contexto que reclama lo contrario”, indicó.

En tanto, el senador “Paco” Durañona lo ubicó como “un hecho relevante” y recordó que el próximo año “se cumplen 40 años del retorno de la democracia. Conocemos perfectamente cómo ha sido la historia en argentina, no exenta de violencia”. “Se ha perdido humanidad, se ha perdido la capacidad de mirarnos a los ojos. De eso habla mucho el papa Francisco. Hoy la política es un juego de vivos”, lamentó.

Por su parte, Christian Gribaudo, presidente del bloque de senadores de la oposición, declaró: “El intento de magnicidio a la vicepresidenta es un hecho gravísimo que debe ser investigado por la Justicia por el bien de todos los argentinos”. “A la paz social hay que construirla con hechos, no señalando con el dedo acusador a los medios de comunicación, ni a la Justicia, ni a los sectores de la oposición. En vísperas de cumplir 4 décadas de vida democrática, es necesario que todos nos llamemos a la reflexión”, agregó.

El Concejo Deliberante platense dejó las diferencias para condenar el ataque a CFK

El Concejo Deliberante de la capital bonaerense llevó adelante ayer una sesión extraordinaria en repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitada por el Frente de Todos. En ese marco, se aprobó una resolución conjunta por unanimidad.

Al respecto, la concejal Yanina Lamberti, del Frente de todos expresó: “Es importante que hoy podamos tener una visión unánime de ambos bloques repudiamos esta acción y celebramos la solidaridad con Cristina y con todos sus familiares”.

En tanto, el concejal de Juntos, Federico Mollá manifestó su apoyo y comentó su postura: “Rechazamos todo tipo de violencia venga de donde provenga, los argentinos nos merecemos vivir en un país pacífico, en libertad, donde no se señale ni estigmatice a nadie”.

En su turno, Luis Arias del FdT agregó: “La violencia genera más violencia por eso hay que parar esa cadena y no hay que naturalizarla. Por eso celebro que estemos todos aquí para reaccionar a un hecho de tal magnitud y espero que esto se sostenga en el tiempo”.

La sesión finalizó con las palabras de Javier Mor Roig del bloque de Juntos, invitando a la reflexión: “Hay responsabilidad política en todos los sectores, la violencia nunca es el camino, siempre hay que condenarla”.