La oposición y el Presupuesto 2025: Carlos Bianco responde a las críticas y acusa de obstaculizar la gestión

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, salió al cruce de las críticas realizadas por Jorge Macri y el titular de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, quienes calificaron de "descontrolada" la inseguridad en el conurbano bonaerense. En paralelo, abordó la problemática generada por la falta de aprobación del Presupuesto 2025, apuntando directamente contra la oposición.

“Para nada esos dichos son reales”, sostuvo Bianco, refiriéndose a las acusaciones de los funcionarios porteños. Como respaldo, citó los datos presentados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que reflejan una caída en los homicidios en la provincia. “Esto es una tendencia que se viene manteniendo en los últimos años en la Provincia de Buenos Aires. Eso no quiere decir que no tengamos hechos delictivos, como también los hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, explicó.

El funcionario provincial no sólo desestimó las críticas, sino que también destacó las fallas en la gestión de la seguridad porteña. “Muchas veces en CABA critican a la Provincia de Buenos Aires para ocultar los propios problemas. Yo les diría a las autoridades del Gobierno de la Ciudad que podemos explicarles cómo hacer para que no se les escapen los presos”, remarcó.

La oposición y el Presupuesto 2025

En cuanto al Presupuesto 2025, Bianco fue contundente al responsabilizar a la oposición de no aprobarlo. “Hoy la Provincia no tiene Presupuesto 2025. Nos vimos obligados a tener nuestro presupuesto prorrogado con todas las dificultades que eso implica. Si no tenés el presupuesto prorrogado, no podés pagar ni los salarios, ni pagarle a los proveedores ni tampoco llevar a cabo una obra pública”, explicó.

Según “Carli”, el contenido del Presupuesto no estaba en discusión: “Es absolutamente razonable, ya que no es de ajuste y no incrementa la carga impositiva”. Sin embargo, acusó a la oposición de utilizar la votación como herramienta de negociación política. “Se empezaron a solicitar fondos para los municipios. Además, se reclamó la modificación de aquellos cargos en el Ejecutivo y directorios que generalmente se le da a la oposición, a lo que el Gobernador dijo que no tenía ningún problema”, señaló.

Finalmente, denunció que se incluyó la discusión de los cargos en la Corte Suprema como un obstáculo más. “Fue una decisión política de la oposición de dejar al Gobernador de la PBA sin presupuesto, embarrando todo el tiempo la discusión”, concluyó Bianco.