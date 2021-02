La política, en diálogo con diario Hoy

Javier Andrade

Vicepresidente del bloque Frente de Todos Diputados CABA

“Rescatamos la denuncia presentada por Natalia Salvo contra Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós. La vacunación es un bien común, así lo establece la ley de vacunas a nivel nacional. El contraste es muy fuerte con lo que está pasando en la Provincia, donde vemos cómo están poniendo el cuerpo el gobernador y los funcionarios públicos.

Acá (en CABA) no hay registro, hay una falta de difusión importantísima y no tenemos un plan de concientización, lo que lleva a este anuncio que realizó Quirós respecto a que el 40% del personal de salud no aceptó el plan de vacunación propuesto en la Ciudad. Nuestra ciudad es, en términos generales, desigual. En el marco de una pandemia, particularmente con la vacunación, que es la única certeza que tenemos los ciudadanos en la lucha contra la Covid-19, nos preocupa ver la forma en que está operando y decidiendo la vacunación el gobierno de CABA por parte de Horacio Rodríguez Larreta, y principalmente la situación que se está dando con las prepagas y las obras sociales.

Entendemos que la distribución que está haciendo el gobierno de la Ciudad es poco clara, con poca información. Preocupa que esto dependa de un privado y no del propio gobierno de la Ciudad. También nos preocupa la cantidad de dosis que están entregando y si eso va en desmedro de la ciudadanía, porque solo pueden acceder a las obras sociales los que pagan, quienes se inscriben y quienes tienen prioridad”.

Claudia Neira

Legisladora Frente de Todos CABA

“Este ofrecimiento de vacunas a clínicas privadas y empresas de medicina prepaga por parte del gobierno de la Ciudad establece un sistema de de­sigualdad muy grave y arbitrario, en relación con los cientos de miles de porteños y porteñas que estuvieron el viernes pasado luchando con el pésimo sistema informático de la Ciudad para poder recibir la vacuna.

En tiempos donde la vacuna aún es un bien escaso, donde está en juego la vida de los argentinos y las argentinas, este mecanismo privado atenta contra los criterios de igualdad y universalidad en el acceso a la vacunación. Necesitamos que se preserve en todo momento la trazabilidad que el Presidente le ha encomendado a la ministra de Salud, para tener también un control en la Ciudad de Buenos Aires sobre quiénes son los que están accediendo a la vacunación.

No solo es necesario tener transparentado este sistema y contar con el detalle de la asignación de cada una de las vacunas, sino que debemos exigir que se le preste un trato respetuoso y digno a cada uno de los vacunados por el sistema público, que es el que realmente debe brindar las vacunas en la Ciudad de Buenos Aires”.