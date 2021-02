La “politización” de la inseguridad en La Plata

La creciente ola de inseguridad que se viene dando en la ciudad de La Plata generó acusaciones cruzadas entre el Municipio que conduce el intendente Julio Garro y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, comandado por Sergio Berni.



Los primeros “chisporroteos” surgieron con la decisión del ministro Berni del desplazamiento del comisario Sebastián Martínez Pass al frente de la Jefatura Departamental La Plata, un hombre muy cercano al garrismo y con un pasado cuando menos cuestionado, ya que figura mencionado en la causa donde se investiga la muerte de la joven Emilia Uscamayta Curí en el marco de una fiesta ilegal en 2016 y cuando Martínez Pass comandaba la Policía Local.



A partir de allí, la relación entre la Comuna y la Provincia comenzó a transitar sinuosos caminos que derivaron ahora en un pedido de los senadores por la Octava Sección Electoral de Cambiemos Juan Pablo Allan y Florencia Barcia en relación a “las causas por las que se suspendieron las reuniones de las mesas de trabajo entre Provincia y Municipio y cuándo se reanudarán”. También solicitaron “la explicación del plan de seguridad de la administración bonaerense para esa ciudad”.



Sin embargo, la respuesta desde el área de Seguridad no se hizo esperar y, en declaraciones radiales, el subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad, Pablo Fernández, aseveró que “tomamos con la misma actitud el trabajo en los 135 distritos de la Provincia, sin distinción de partidos políticos. Con La Plata hemos trabajado sin ningún inconveniente”, y agregó: “Estamos preocupados por la situación, pero no vamos a politizar la cuestión”.



Por su parte, la senadora Barcia replicó en declaraciones a diario Hoy: “No politizamos nada, la ciudad está atravesando una fuerte crisis en materia de inseguridad, se va viendo en los hechos de inseguridad que se vienen sucediendo. Le pedimos que cumpla en convocar a la mesa de trabajo, (ya que) hasta ahora esa mesa no se volvió a armar. No sé en qué punto estamos politizando cuando lo que hacemos es poder conocer los motivos por los cuales se dejó de convocar a esta mesa y que se vuelva a poner en funciones”.