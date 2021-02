Transporte escolar: aún sin precisiones para volver a clases

El próximo 1° de marzo será el retorno a las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires y, por ende, en La Plata. En ese marco, poco se ha dicho sobre la situación de los transportistas escolares, ya que, en el caso de la capital bonaerense, aún no han sido recibidos por las autoridades de Control Urbano para avanzar sobre el protocolo del sector.



Desde la Asociación Transportistas Escolares de La Plata, Rodolfo Bogarsukoff dijo a diario Hoy que “estamos muy golpeados, fue un año muy difícil donde fueron corriendo las patentes, las tasas, se fueron deteriorando las unidades”.



“No hay nada firme, no está de­finido cómo vamos a trabajar. Pedimos reunirnos con las autoridades de Control Urbano, pero no nos han dicho nada todavía”, detalló.



El transportista relató además que “habíamos hecho un convenio con la Municipalidad que debía ratificar el intendente Garro para que se nos exima del pago de la tasa de Seguridad e Higiene y de las patentes de los vehículos municipalizados, y nada de eso ocurrió. La Comuna mostró muy poca empatía con este sector”, aseveró.



“Todavía no recibimos ayuda. Las baterías de las camionetas ya no sirven, hay gente que ya no podrá volver a la actividad. Éramos 250 unidades escolares en la ciudad, pero no creo que llegue a poder trabajar la mitad”, finalizó.