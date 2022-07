La Provincia sancionó a una empresa agroquímica

El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Daniela Vilar, impuso dos multas por un total de casi 8 millones de pesos a la firma agroquímica Sigma Agro, por no haber calculado ni remediado los efectos de un terrible incendio que se produjo en 2019 en su planta del partido de Mercedes y que ocasionó la muerte de un obrero, además de daños ambientales cuya magnitud aún se desconoce.

El alcance del daño al ambiente no se ha podido estimar justamente porque la compañía no cumplió con la “obligación de caracterizar el sitio afectado a los fines de determinar las sustancias contaminantes, la magnitud de la contaminación y la extensión del suelo y/o recurso hídrico” afectado. Así fundamenta el Ministerio la aplicación de una de las sanciones, por $ 3.974.620,65. La otra multa, por un monto igual, es “por no cumplir con la obligación de remediar el sitio contaminado, en función de no haber presentado en tiempo y forma la totalidad de la información requerida”. La resolución fue adoptada por el director provincial de Control y Fiscalización de la cartera ambiental, Ezequiel Coya.

Ahora, la Organización de Ambientalistas Autoconvocados reclamó que la jueza Cintia Carolina Soto active la causa judicial contra la empresa.

Sin documentos

El siniestro ocurrió el 27 de septiembre de 2019. Ese día, el fuego ganó la planta de Sigma en el paraje La Verde, junto a la ruta provincial 42, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Mercedes. Entre las sustancias que se producían en ese lugar había biodiesel y pesticidas peligrosos como el glifosato y el paraquat.

La empresa había admitido la pérdida de más de 800.000 litros de diversas sustancias químicas en ese incendio, pero nunca cumplió con la obligación de dar detalles al respecto. Además, Sigma no presentó el certificado de aptitud ambiental emitido por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y requerido para el funcionamiento de la planta, según un informe de la oficina de Control y Monitoreo Ambiental de la cartera nacional.

En el siniestro, que se extendió durante 12 horas hasta que los bomberos pudieron controlar las llamas, perdió la vida el trabajador Rubén Ponce, de 42 años. Ponce cayó a una zanja llena de líquido inflamado y sufrió quemaduras en el 40% del cuerpo. Fue llevado a un hospital, donde falleció tras permanecer internado durante seis días.