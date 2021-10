La puja por el reparto de bancas en el Concejo Deliberante platense

Los resultados de las PASO, más allá de haber dirimido en la ciudad de La Plata la interna de los dos frentes más importantes de la ciudad, Juntos y Frente de Todos, permiten comenzar a vislumbrar cómo será la relación de fuerzas en el seno del Concejo Deliberante local a partir del 10 de diciembre.

En caso de que en las generales del 14 de noviembre se repitiera el mismo reparto de votos, con el oficialismo superando el 44% y el Frente de Todos como principal oposición con más del 33%, lo primero por señalar es que se consolidaría el bloque oficialista con quórum propio y un total de 14 bancas que permitirían a la gestión de Julio Garro asegurarse la famosa “gobernabilidad” unilateral; en tanto, el Frente de Todos se quedaría con 10.

En la actualidad, Juntos cuenta con 13 bancas y el unibloque del GEN, que este año se integró a sus listas. El Frente de Todos obtendría ajustadamente 5 concejales para conservar la misma cuota de poder que pone en juego en la elección.

No hay que perder de vista, además, la ­posibilidad del ingreso de una tercera fuerza, en este caso el Frente de Izquierda, que podría alcanzar el 8,33% necesario para acceder a una banca.

Por otro lado, un dato no menor es que se calcula que son unos 78.000 los platenses que no concurrieron a votar el 12 de septiembre y podrían hacerlo el 14 de noviembre. En tanto que hay unos 20.000 votos que quedaron sueltos porque eligieron opciones que no superaron las PASO.

El oficialismo, con una fuerteimpronta “garrista”

En función de la integración de la lista, la bancada de Juntos tendrá un componente mayoritariamente de nombres vinculados directamente al intendente Garro, con al menos 9 de los 14 concejales, más 3 ediles radicales y 2 de otros sectores del PRO.

Como decíamos previamente, si los números de las PASO se mantuvieran el próximo 14 de noviembre, los concejales electos que sumaría el oficialismo son Javier Mor Roig (renueva mandato); los garristas Lucía Barbier, el delegado de Los Hornos Lucas Lascours y Juan Manuel Martínez, actual subsecretario de Asuntos Estratégicos; los radicales Diego Rovella y Manuela Forneris; y María Belén Muñoz, del espacio del senador Juan Pablo Allan.

En tanto, dejan su lugar en el recinto la presidenta del Concejo, Ileana Cid; Francesco Arriaga, quien ingresó en lugar de la secretaria de Desarrollo de la Comunidad, Julieta Quintero Chasman, quien a su vez asumirá como diputada provincial; el radical Raúl Abraham; y los garristas Darío Musto y Liliana Lucha. También se va el edil del GEN, Gastón Crespo, que forma parte del armado oficialista.

Cabe señalar que el actual titular de la bancada de Juntos, Claudio Frangul, forma parte de la lista de diputados provinciales con chances concretas de ingresar; por lo tanto, si bien le quedaban dos años de mandato, será reemplazado por Sergio Sarlo, otro hombre del PRO cercano a Garro, el segundo suplente de esa lista.

La oposición se aferra a sostener las bancas y poder sumar

En el Frente de Todos ninguno de los ediles que vencen mandato será reelecto. Ingresarán el exjuez Luis Arias, los tolosistas (por Victoria Tolosa Paz) Cintia Mansilla y Juan Manuel Granillo Fernández; María Amelia Negrete, dirigente cercana a Florencia Saintout; y el bruerista Guillermo Escudero.

De este modo, se reemplazarán a los cinco que vencen mandato y fueron electos en 2017, empezando por el presidente del bloque, Cristian Vander. También se va Ana Castagneto; el alakista Norberto “Chucho” Gómez; la massista Virginia Rodríguez; y la primera candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz, hoy de licencia y reemplazada por Marcela López, del Frente Renovador.

En la oposición ocurre un caso similar al de Frangul, y tiene que ver con la salida de Ariel Archanco, quien tiene asegurado el ingreso a la Cámara de Diputados como primero de la lista, por lo que será reemplazado por el dirigente bancario Federico Bach.

Los ingresantes se sumarán a los que tienen aún otros dos años de mandato: la científica del Conicet Yanina Lamberti, el massista Facundo Albini, Sabrina Bastida y el kirchnerista Guillermo “Nano” Cara.