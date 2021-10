Kulfas se reunió con empresarios y la CGT

La Confederación General Económica (CGE) y la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) se reunieron ayer con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la Confederación General del Trabajo (CGT).

Los representantes de las entidades dialogaron sobre la reactivación industrial y sobre la importancia de que los salarios le ganen a la inflación.

“Convocamos a esta reunión porque hace rato que venimos discutiendo el tema precios. Creemos que el 95% de las empresas del sector privado no pertenece a la cadena de valor alimenticia o a su comercialización y queremos que los aumentos de salarios vayan a lo que nosotros producimos”, destacó Marcelo Fernández, presidente de Cgera, en declaraciones a la prensa que brindó luego del encuentro y en la que diario Hoy y la Red 92 estuvieron presentes.

“Queremos reactivar la economía y que el salario sea competitivo para la adquisición de ­pro­ductos de pymes industriales, y no solo de alimentos, que lamentablemente han aumentado más que la inflación”, añadió Fernández, al tiempo que agregó que hay que discutir “la posibilidad de que los ingresos de la gente se vuelquen al consumo” de lo que producen. “Si no, nuestro negocio no es muy bueno, ya que ponemos plata en la gente y a la gente solamente le alcanza para ­alimentarse”, señaló el titular de Cgera.

Por otro lado, sobre el control de precios opinó que “algo había que hacer porque muchos de los precios han vulnerado el bolsillo del trabajador”. “No es justo que el sector concentrado tenga la posibilidad de llevarse todos los recursos que noso­tros estamos poniendo en el mercado, queremos ser parte de la discusión y que se entienda que para recuperar la economía y para abrir los comercios necesitamos que la distribución del ingreso vaya a la producción nacional”, señaló.

En tanto que Kulfas afirmó que “el salario se está recuperando en términos reales”. “Recordemos que en el gobierno anterior el salario real cayó 20%, una caída estrepitosa del salario real en ese período. Después vino la pandemia y nos afectó muchísimo. Ahora el salario real se está recuperando con ­res­pecto a 2019; sabemos que hay una recuperación más lenta en los sectores más informales. El trabajo ahora es ver cada sector en ­particular y trabajar juntos”, ­ase­guró el ministro de Desarrollo Productivo.

Además, el funcionario nacional pidió que “no nos olvidemos de dónde venimos”. “Arrancamos con tasas de interés del 80, 90%, que se han reducido y que hoy permiten un acceso al financiamiento diferente. Vayamos con un rumbo claro, que es el de la producción y el trabajo”.

Por su parte, el secretario general de Cgera, Raúl Zylbersztein, sostuvo que “la reactivación viene por el consumo de los trabajadores”, pero advirtió que ese dinero “va hacia los consumos primarios, y nosotros nos quedamos sin poder beneficiarnos de ese consumo”. “Tenemos que pensar cómo hacemos las pymes para captar estos salarios”, subrayó.