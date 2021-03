“La vacunación prioritaria de maestros y auxiliares nos va a permitir fortalecer la presencialidad”

Nicolás Trotta, ministro de Educación nacional, aseguró este domingo que si en algún momento hay que “suspender” las clases presenciales, “esa decisión hay que adoptarla en la mínima unidad geográfica posible”.



“Tenemos que estar muy atentos a todos los cambios. Nada está dado, nada es definitivo porque la situación en el mundo es compleja. Sí hemos adoptado determinadas decisiones que pretenden priorizar la presencialidad”, dijo el funcionario nacional al referirse a la llegada próxima del invierno.



“Esto va por un lado dejando en claro que los protocolos son fundamentales, no solo para el inicio del ciclo lectivo, sino también para sostenerlo. Luego el proceso de vacunación prioritaria de nuestros maestras y maestros y auxiliares nos va a permitir fortalecer la presencialidad”, detalló el ministro.



“Por otro lado, también hemos tomado una decisión clara, que llegado el momento si hay que suspender la presencialidad, esa decisión hay que adoptarla en la mínima unidad geográfica posible”, indicó Trotta.



Y el titular de la cartera educativa nacional añadió que “no podemos tomar a la Argentina como un todo, tampoco podemos tomar una provincia como un todo, tenemos que adentrarnos en cada distrito porque si la realidad epidemiológica se complejiza, va a afectar, no solo a la escuela, sino a todos los órdenes de la vida”.



Por otro lado, sostuvo que “hay lugares que están con baja temperatura desde que comenzaron las clases” y citó como ejemplo a la Patagonia.



Ante esta situación, Trotta aclaró que “esta no es la escuela que queremos, es la escuela que nos impone la pandemia. Y es la escuela que tenemos que transitar si queremos obtener la presencialidad”.



Y consideró que “hay un marco de responsabilidad del Estado nacional, conjuntamente con cada una de las jurisdicciones”.

A su vez, el funcionario nacional destacó que han presentado Cuidar Escuelas, una herramienta que “implica la carga de toda la información”.



En consiguiente, Trotta, en declaraciones radiales, explicó que “frente un caso positivo, hay que cargarlo en la base de datos y esto va a implicar poder producir un análisis desde la evidencia clara de cómo es el comportamiento del virus y el comportamiento institucional en cada escuela y qué decisiones hay que tomar, no solo frente a lo preventivo, sino al accionar rápido frente a un caso sospechoso”.



Ante lo cual irán “analizando, con esa evidencia, cada uno de los comportamientos para poder tomar la mejor decisión en cada momento, priorizando el derecho a la educación y el cuidado de la salud”, precisó.



“Lo que tenemos que tratar de lograr es la institucionalización de todas las medidas de cuidado”, cerró el ministro de Educación.