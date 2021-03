El gobierno bonaerense busca restituir hijos de madres presas declarados adoptables

La provincia de Buenos Aires avanza en la derogación de un acta firmada por la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, donde el criterio era separar a los niños de sus mamás privadas de libertad y declararlos en situación de adoptabilidad.



La actual titular del organismo de la Niñez, Andrea Balleto, adelantó que “en el mes de los Derechos Humanos es intención de este organismo derogar el acta que firmó la directora ejecutiva anterior. Desde que asumimos la gestión se está trabajando en la reconstrucción de un registro de todas las mujeres que fueron privadas de su libertad, y que al momento de la detención o cuando ya se encontraban conviviendo con sus hijos e hijas en la unidad penitenciaria fueron separadas de los mismos argumentando diferentes motivos, que a nuestro entender resultan violatorios de toda la legislación de infancias, internacional, nacional y provincial”.



Según contó Balleto: “La separación se producía en diferentes momentos: al momento de dar a luz, durante la convivencia en la cárcel y al momento de la detención. Esta última separación es la más difícil de dilucidar, porque no se les permitía el ingreso con sus hijos a ninguna unidad penitenciaria por considerar que la cárcel no es un lugar para que vivan los niños, rompiendo abruptamente el vínculo materno-filial”.



“Consideramos que la derogación del acta firmada por la gestión anterior, en el año 2018, es una deuda que tenemos con todas estas mamás y sus hijos que resultaron víctimas de ello”, dijo contundente.



La funcionaria dijo además que “si bien la cárcel no es el mejor lugar para que vivan y crezcan los niños, las realidades nos muestran que la conservación del vínculo con su madre es prioritario. Ellas mantienen su responsabilidad parental y el único derecho que perdieron es la libertad, a su vez hay que destacar que muchas veces no existen familiares que puedan quedar a cargo de su cuidado y terminan institucionalizados, luego en procesos de adopción”, remarcó.



En la provincia de Buenos Aires actualmente se encuentran 31 mujeres madres detenidas junto a 32 niños y niñas, alojadas en tres unidades penitenciarias.