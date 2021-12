La voz de los familiares del ARA San Juan

El abogado Luis Tagliapietra, padre de Damián, uno de los tripulantes del submarino ARA San Juan, en diálogo con diario Hoy se expresó acerca del procesamiento de Mauricio Macri y dijo: “El fallo lo estábamos esperando, no como una expresión de deseo, sino como una necesidad en base a la contundente prueba que hay en su contra y a la débil defensa que ejerció. No nos olvidemos que él se negó a declarar, no hizo ningún acto defensivo. La prueba que aportó fue prácticamente nula y los testigos que ofreció en su defensa dieron cuenta de cuestiones que, lejos de favorecerlo, lo perjudicaron aún más”.

En tanto, Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, otro de los submarinistas, consideró que con el procesamiento del expresidente “se comienza a hacer justicia, no es que ya lo logramos. Esto da una cuota de realidad a lo que veníamos planteando, de credulidad a poder confirmar de que lo que planteábamos los familiares y lo que planteaba el juez era real, de que hay pruebas reales de que espiaron”.

Además, en diálogo con este multimedio, manifestó que ayer “hemos dado un gran paso que realmente nos llena de esperanza de decir: Bueno, se encamina la cuestión. Como siempre aclaramos, esta no es la causa principal, pero ya es un progreso”.

“En el procesamiento hay que investigar y ver todas las pruebas que hay, que son reales”, sostuvo, e indicó que habrá que ver si “lo encuentran culpable a Macri o a la gente que estaba debajo de Macri”.

Asimismo, Rodríguez afirmó “que las pruebas están, que nos espiaron y que tiene que haber culpables”. “Alguien dio la orden”, resaltó.