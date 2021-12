Defensora oficial de militares negó “comulgar” con el terrorismo de Estado

La defensora oficial federal Celia Delgado, que representa a exmilitares y expolicías acusados de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura en la causa judicial conocida como Escuelita VII, afirmó ayer que ella y su equipo no comulgan con el terrorismo de Estado sino que realizan “un trabajo técnico y jurídico” que no tiene matices ideológicos.

“No vamos a tolerar que se nos acuse de manera persistente de haber efectuado defensas ideológicas porque no lo hicimos, lo que hicimos fueron defensas jurídicas”, dijo ayer Delgado en respuesta a planteos de la parte acusadora.

“Nosotros decidimos no ir a lo ideológico y a lo político porque no comulgamos con el Terrorismo de Estado. No cuestionamos el dolor de las víctimas, no cuestionamos ni se nos ocurriría poner en crisis la dimensión trágica de los hechos”, expresó la defensora oficial.

Delgado y su colega Gabriela Labat defienden a nueve de los quince imputados en el juicio, en el que se ventilan las responsabilidades por secuestros, torturas, homicidios y abusos sexuales cometidos en 1976 en un centro clandestino de detención de la provincia de Neuquén.