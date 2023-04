Lambertini: “Hay 6.000 millones de pesos desaparecidos”

La vicepresidenta de la Comisión de Hacienda del Concejo ­Deliberante, la edil del Frente de Todos Paula Lambertini, habló con diario Hoy sobre las inconsistencias de la Rendición de Cuentas presentada por el Ejecutivo comunal, además de elaborar un dictamen en disidencia justamente por los datos que generan preocupación en la oposición.

“Vimos que hay 6.000 millones de pesos que no se gastaron en 2022, es decir, había un 17% de los recursos que tenía la Municipalidad para gastar, no se gastaron, no se ejecutaron, están subejecutados, con todos los problemas que hay en la ciudad. Aquello que la Municipalidad dice que es un superávit está claro que en una empresa puede ser un síntoma positivo, pero en el Estado municipal, con todos los problemas que tenemos los platenses, da cuenta de la mala gestión del intendente Julio Garro”.

“Hay un 53% de los recursos de la Rendición 2022 que provienen de Nación y Provincia, y un 47 % de la gestión municipal, esto marca una tendencia en la ciudad de La Plata que depende cada vez más de la provincia de Buenos Aires para gestionar y para mejorarles la vida a nuestros vecinos y vecinas y cada vez menos de la Municipalidad. Vimos también que hay un 60% de cobrabilidad de la tasa SUM en 2022; quiere decir que los recursos municipales provienen siempre de la espalda de los mismos contribuyentes y no hay políticas para ampliar la base de contribuyentes y que permita que los recursos ­provengan también de otros lugares, para que todo el peso no esté en espaldas de los mismos vecinos”, enfatizó.

Lambertini cuestionó entonces: “Hay 18.000 millones de pesos que están de modificaciones presupuestarias, es decir, no sabemos esos 18.000 millones de pesos en qué áreas están presupuestadas. Ni en qué ni a qué área fueron a ejecutarse esos recursos”.

“Hemos visto una disminución muy significativa en términos de mantenimiento urbano y la limpieza en los centros comunales. Se había presupuestado 902 millones de pesos y se gastó la mitad; creo que eso da cuenta un poco del estado de situación en el que está la ciudad y que está fea y sucia, que hay basurales que se vuelven crónicos donde los chicos y chicas juegan entre las ratas y que es muy complicado poder garantizar una vida no solo digna, sino además sustentable en términos sanitarios”, afirmó.

En cuanto al área de la salud, “había 92 millones de pesos presupuestados de crédito aprobado para la provisión de medicamentos para los centros de salud, y no se han gastado 70 millones en la provisión de medicamentos para los centros de salud. Esto nos preo­cupa muchísimo, porque atañe directamente a la atención primaria de la salud de nuestros vecinos”.

“En el Bioparque vemos una situación que nos preocupa mucho, y el intendente anunció por todos lados que se revivió. Eso no es verdad, garantiza algunas visitas educativas y esto nos preocupa aún más, porque venimos exigiendo hace mucho tiempo informes con respecto a la situación de los animales del Bioparque. Hace seis años que está cerrado y vemos que hay situaciones de decesos por ataques felinos y caninos, vemos animales que se mueren de hambre y en la Rendición de Cuentas 2022 lo que vemos es que el 85% del presupuesto destinado al Bioparque ha sido utilizado para personal, solo el 15% para el sostenimiento del bienestar animal”, sentenció.