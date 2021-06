Durante la jornada del sábado, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, consideró que el titular del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, “vuelve a confundir a los porteños y las porteñas” debido a que “está todavía insistiendo con actividades y acciones que no están permitidas cuando uno está en alarma” epidemiológica.



“Hay que esperar y ver esos números para confirmar” que CABA haya descendido a la categoría de “alto riesgo”, dijo el funcionario nacional.



Asimismo, consideró que “La­rreta no cumplió la norma, el DNU. Él tomó la decisión” de mantener las clases presenciales “a pesar de tener prácticamente saturado el sistema de salud. Se desacopló de la estrategia nacional”. “Sostuvo tasas muy altas de contagios”, criticó Cafiero.



“La CABA, a partir de esos nueve días duros (de restricciones), fijate que ahora están con una tasa de contagios mucho más leve”, aseguró Cafiero.



Cabe destacar que el viernes pasado el gobierno porteño anunció flexibilizaciones para el desarrollo de actividades en ese distrito. “Se consolidó la tendencia a la baja” del número de contagios de coronavirus, expresaron desde la Ciudad.



Por su parte, Axel Kicillof, gobernador bonaerense, anunció, también el viernes, la vuelta a la presencialidad cuidada desde el próximo miércoles en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a que la baja de casos de coronavirus detectados en los últimos días les permite a esos municipios pasar a fase 3.



En ese marco, Cafiero resaltó que el gobernador de la provincia de Buenos Aires “se guía por los parámetros nacionales, y está teniendo una tasa de incidencia proyectada por debajo de los 500 casos cada 100.000 habitantes”.



“No es el caso de Rodríguez Larreta, quien vuelve a confundir a las porteñas y porteños, porque está todavía insistiendo con actividades y acciones que no están permitidas cuando uno está en alarma”, sostuvo el funcionario nacional.



Al respecto, en declaraciones radiales, el jefe de Gabinete nacional descartó la posibilidad de que la decisión del mandatario bonaerense de restablecer la presencialidad en las aulas haya sido tomada en base a la necesidad política de las elecciones legislativas de este año: “No se trata de la voluntad de un dirigente de abrir o cerrar actividades, sino de la realidad epidemiológica que tiene un territorio”, aseguró.



“La realidad epidemiológica que exhibe la Provincia de Buenos Aires es una realidad que le permite hacer más aperturas de actividades, pero no es la voluntad de un dirigente. Eso es lo que intenta hacer Rodríguez Larreta pero no es lo que hace el Gobernador Kicillof”, agregó.

El DNU



Las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno nacional a fin de mitigar el impacto de la segunda ola de Covid-19 en la Argentina fueron prorrogadas hasta el 25 de junio, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia 381 publicado ayer en el Boletín Oficial.



El DNU prorrogado establece criterios para determinar los distintos tipos de restricciones de acuerdo a la situación sanitaria de cada distrito de la Argentina, los cuales pueden ser categorizados como de “bajo”, “mediano” y “alto” riesgo epidemiológico y sanitario, o en situación de “alarma”.



En este orden, Cafiero detalló ayer que “lo que hace el Gobierno nacional es fijar la normativa general, desde hace ya dos meses.

Este DNU que se viene prorrogando lo que plantea son parámetros objetivos, sin determinar zonas, como la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes y la tasa de ocupación de Terapias Intensivas”.



En relación al proyecto de ley que establece las regulaciones para adoptar restricciones en el marco de la pandemia, el jefe de Gabinete precisó que ya “tiene media sanción, dictamen de comisión en Diputados y esperamos que se trate, porque eso va a seguir generando previsibilidad de cómo manejarnos para adelante y quitar incertidumbres, porque a veces hay mucho voluntarismo en el medio y eso genera confusión”.