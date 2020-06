Larroque: “Si se espiralizan los contagios, no hay sistema sanitario que aguante”

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, indicó con respecto al constante crecimiento de las cifras de contagiados de Covid-19 que “si se espiralizan los contagios, no hay sistema sanitario que aguante”.

El último funcionario en incorporarse al gabinete del gobernador Axel Kicillof mostró su alineamiento al pensamiento que desde calle 6 se viene imponiendo en relación a la lucha contra el coronavirus y remarcó que “no tiene sentido relajar las medidas de aislamiento en este momento cuando están aumentando los contagios” en Buenos Aires.

Larroque reforzó su afirmación al indicar que “en un momento en el que están aumentando los contagios, no tiene sentido relajar las medidas de aislamiento. La cuarentena estricta es lo único que hasta ahora se mostró eficaz, y nosotros estamos entrando a la peor etapa”.

El ministro reconoció que la cuarentena tiene “un costado negativo, que es lo que está vinculado a lo económico, laboral y psicológico”, pero indicó que “el aislamiento es lo único efectivo” para combatir la pandemia. Además, aseguró que el confinamiento al que están sometidos los habitantes del AMBA “no es la panacea”.

En relación a las situaciones por las que ya han tenido que pasar algunos países de Europa, Larroque fue determinante al sostener que “no queremos llegar a momentos en los que se discuta a quiénes se asiste y a quiénes no”, y respaldó la pronta adopción de las medidas de cuarentena por parte del Gobierno nacional al recalcar que, gracias a ello, se ha “ganado mucho tiempo en el sistema de salud”.

Al ser consultado sobre las diferencias de criterio que existen entre la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la política sanitaria elegida para dar lucha a la pandemia y al relajamiento de algunas condiciones de aislamiento que en CABA permiten realizar actividades deportivas al aire libre en horario nocturno, el funcionario provincial sostuvo que “no es momento de repartir culpas, pero sí llamarnos la atención y actuar de manera coordinada”.

Sobre este punto, marcó una diferencia entre el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno de CABA, al indicar que “la ciudad basa su mirada priorizando el humor del porteño, y no es momento de ese tipo de análisis para tomar decisiones”.

El titular del área social bonaerense envió un tiro por elevación a Horacio Rodríguez Larreta al remarcar que “en el AMBA hay que actuar de manera coordinada”, ya que “lo que pasa en un lugar afecta al otro”.

Larroque mostró su apoyo al gobierno provincial y a las decisiones que desde este emanan en lo que a la lucha contra la pandemia se refiere, y si bien no atacó de manera directa a Larreta, dejó en claro que las decisiones que el jefe de Gobierno toma afectan directamente a la salud y el bienes­tar de los bonaerenses, que, por decisión de Kicillof y su gabinete, no han relajado la cuarentena y hasta evalúan seriamente no solo su extensión, sino volver hacia atrás en las fases.