Licencia para paternar un proyecto que apunta a crianzas más igualitarias

En febrero de 2021, el diputado nacional del Frente de Todos Itaí Hagman presentó un proyecto de ley para la modificación del régimen de licencias por nacimiento y ampliación de licencias para paternidades y personas no gestantes que ejercen la corresponsabilidad parental. Ya en ese entonces, para el diputado la responsabilidad de los varones en la crianza de los niños y niñas se había vuelto un tema de debate urgente, en el marco de la discusión por la despenalización y legalización del aborto.

“Estamos viviendo cambios vertiginosos en la sociedad gracias al empuje del movimiento feminista, y, como dije cuando se debatió la legalización del aborto, creo que los varones no podemos limitarnos a aplaudirlas o felicitarlas, tenemos que tomar la tarea de revisar nuestros privilegios”, sostuvo Hagman al momento de presentar su proyecto.

El mismo propone ampliar la licencia por paternidad a 30 días, y volverla obligatoria y remunerada. Actualmente, el régimen de contrato de trabajo establece solo dos días, los cuales no son obligatorios.

A su vez, la iniciativa también propone agregar una licencia familiar de 30 días, de carácter transferible, obligatoria y remunerada, para que cada familia pueda decidir quién la utiliza en cada caso en particular.

También modificaría otras situaciones del régimen de licencias, como igualarlas para casos de adopción y ampliar el período para partos múltiples, nacimientos prematuros e hijos con discapacidad. Asimismo, propone igualar las licencias de maternidad y personas gestantes a 100 días.

En la misma línea, otros esquemas fueron presentados para tratar el tema, tal es el caso del proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, impulsado por el Poder Ejecutivo y enviado al Congreso de la Nación en el mes de mayo, para la creación de un sistema integral de políticas de cuidados. El mismo busca ampliar la licencia por maternidad a 126 días, y por paternidad a 90 días.

En este sentido, Itaí Hagman manifestó a diario Hoy que “la idea es que en los próximos meses se pueda empezar a trabajar en comisiones y llevar al recinto un proyecto unificado en base a todos los proyectos que se presentaron”.

Por otro lado, el pasado sábado 18 de junio, en vísperas del Día del Padre, se llevó a cabo un festival frente al Congreso, impulsado por la campaña ciudadana Paternar, que movilizó a padres, madres, hijos, hijas, familiares, dirigentes y miembros de diferentes sindicatos, con el objetivo de apoyar la ampliación y extensión de las licencias por paternidad en Argentina.

Al respecto, el diputado del Frente de Todos, que también asistió a las actividades en el Congreso, expresó que “por un lado se busca fomentar la responsabilidad de los varones y de las paternidades en los primeros momentos del nacimiento de un hijo, y que no quede la mujer sola, que es lo que suele suceder”, y agregó que “hay muchos varones que quieren hacerlo y no pueden porque hoy la ley no se los permite”.

La acción que adquirió estatuto de federal, porque se llevó a cabo en Neuquén, Córdoba, Mendoza, Rosario, Viedma y La Plata, entre tantas otras localidades del país, busca que el proyecto de ley “Cuidar en Igualdad”, presentado en mayo por el Presidente Alberto Fernández, se apruebe.

Cabe recordar que en la actualidad se otorgan solo 48 horas de licencia para aquellos padres y personas no gestantes que reciben la llegada de sus hijos, y por ese motivo sindicatos y masculinidades se unieron para visibilizar la situación en diferentes puntos del país.

Lisandro Rodríguez Cometta, miembro de la campaña Paternar y trabajador del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, advirtió sobre la importancia de esta ampliación e indicó que “en pleno 2022 la Ley de Contrato de Trabajo no se ha modificado y establece una de las licencias por paternidad más cortas de Latinoamérica”.

Al mismo tiempo, denominó la situación como “alarmante, ya que esto refuerza los modelos tradicionales que desde hace tiempo se les atribuye exclusivamente a los varones, quienes, como género, no pueden ocuparse equitativamente de las tareas de cuidado”.

El motivo de esta movilización fue reclamar por una legislación acorde que democratice y promueva la corresponsabilidad deseada por hombres y mujeres. Uno de los objetivos que se persiguieron en la jornada fue la junta de firmas para exigir al Congreso el tratamiento del proyecto de ley enviado al Ejecutivo para cuidar en igualdad.

Los encargados de llevar adelante esta acción ciudadana pertenecen al Frente Patria Grande, quienes cuentan con el diputado Itaí Hagman, que presentó el proyecto en el Frente de Todos.

En ese marco, el diputado consideró que “no puede ser que en pleno siglo XXI la ley argentina obligue a la mujer a atravesar los primeros meses de su hijo recién nacido solitariamente. Ampliar las licencias parentales implica hacerse cargo de que la crianza debe ser compartida y dejar de escondernos detrás del discurso del proveedor”.

“Es fundamental que la licencia por paternidad sea obligatoria y remunerada también, porque en otros países, a pesar de tener licencias más largas, al no tener esas características, la mayoría de los varones deciden no tomarlas y se continúan repitiendo los estereotipos de género”, agregó.