Lockout del campo: Alberto pidió “solidaridad”

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, pidió “solidaridad” a las entidades ruralistas que anunciaron un cese de comercialización de productos (lockout patronal) para la próxima semana.



La Mesa de Enlace, que nuclea a las cuatro principales entidades del agro argentino (la Sociedad Rural Argentina, SRA; Confederaciones Rurales Argentinas, CRA; la Federación Agraria Argentina, FAA; y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coninagro) dispuso anteayer esa medida en protesta por el cierre temporal del registro de exportaciones de maíz. El lockout tendrá lugar entre el lunes y el miércoles de la semana que viene.



El cese de comercialización dispuesto es una medida muy similar a la que la Mesa de Enlace concretó en forma prolongada en 2008, cuando se enfrentó al gobierno de Cristina Fernández (hoy vicepresidenta de la Nación) por una resolución que aumentaba las retenciones a las exportaciones de soja. Finalmente, el incremento fue rechazado en el Congreso por un solo voto, el del entonces vicepresidente Julio Cobos.



Lo cierto es que, lejos de poder mostrar una fuerte unidad como en aquellos días, el campo irá fracturado al lockout. Coninagro, una de las cuatro entidades, no se plegó a la medida, y ya hay al menos una entidad regional que anunció que no dejará de comerciar: la Sociedad Rural de Córdoba, cuyo presidente, Pedro Salas, dijo ayer que la iniciativa es un “boicot a la cadena de producción y al abastecimiento de alimentos”.



Fernández instó a los ruralistas a “garantizar a los argentinos lo que se consume en el país” a un precio menor que el de exportación. “Yo entiendo que el maíz ha crecido mucho y es una gran oportunidad de exportarlo, pero lo que no entiendo es por qué a los argentinos les tienen que cobrar el maíz” a ­precios internacionales, dijo el jefe de Estado.



El titular de la SRA, Daniel Pelegrina, aseveró que el sector agropecuario está “abierto al diálogo”, pero llamó a que “se revierta con urgencia” el cierre del registro. “Queremos llamar la atención, hacer reflexionar al Gobierno”, enfatizó.



Las voces de rechazo contra la medida de fuerza dispuesta por las entidades ruralistas se multiplicaron ayer. Incluso desde el propio sector agropecuario se oyeron voces disidentes (ver aparte).



En un comunicado, el espacio Producción y Trabajo, que reúne a sindicatos, pymes y cooperativas, repudió la decisión y acusó a la Mesa de Enlace de estar “aferrada al dogma del libre mercado”.



En tanto, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, calificó la protesta como “insólita y absurda” y dijo que está “absolutamente fuera de lugar”, considerando que el año pasado, en plena pandemia de Covid-19, “el campo no vio resentido su funcionamiento”.



Nahuel Beibe, de la Corriente Nacional Martín Fierro, expresó a través de Twitter: “La reconstrucción argentina será sin la oligarquía o no será. La Mesa de Enlace acaba de anunciar un lockout patronal contra la decisión de que el 10% de la cosecha récord de maíz quede en el país para no incrementar más el precio de los alimentos”.



Anteayer, cuando la Mesa de Enlace aún no había definido la medida de protesta, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, había anticipado que el Gobierno no se iba a “mover un centímetro” en caso de que optaran por un lockout.