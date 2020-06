Los espionajes en Nación y Provincia siguen dando que hablar

La diputada Susana González del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires le contó a diario Hoy que tanto el espionaje de la AFI como el de Asuntos Internos “es la confirmación de los indicios vehementes que todos teníamos”.

“El año pasado denunciamos en la Cámara de Diputados la existencia de bases de la AFI en distintos municipios del AMBA y también el levantamiento de esas bases cuando Cristian Ritondo le notificó a María Eugenia Vidal que estaba siendo investigada”, afirmó González y cree “que la gobernadora no estaba al margen de esta situación”.

“Tanto Alan Ruiz, en el orden nacional, como Guillermo Berra (en Provincia) eran personas de pertenencia de Elisa Carrió y todos sabemos lo que pasó en Nación ahora y lo que pasó acá en la Provincia: la causa más específica es la que tiene la fiscal Cecilia Corfield, con la cual han quedado procesados Berra y su mujer, pero nosotros ya teníamos algunos indicios sobre todo cuando fue la causa de –el intendente de Ensenada– Mario Secco, cuando los medios de comunicación a través de sus programas de agenda, como el de Fantino o el de Feinmann informaban, por ejemplo, que Secco había presentado una eximición de prisión y que la misma sería denegada.

Todavía no la habíamos presentado; pero luego fue denegada, tal como habían adelantado”, aseveró la diputada.

Por último, Susana González le aseguró a este diario: “Esto va a hacer salir a la luz un montón de cosas más. Esto es recién el inicio de lo que pasaba con el espionaje ilegal en nuestro país y en nuestra Provincia. Vuelvo a reiterar que Vidal estaba al tanto de las actividades que llevaba a cabo el auditor Berra, y cuando uno tiene conocimiento puede ejecutar una acción, por una acción misma o por omisión.

El quedarse callada y el permitir esto no la releva de la responsabilidad de saber que todo este tipo de investigaciones que estaba llevando a cabo la AFI y Asuntos Internos violaba la ley 25.520 de inteligencia nacional y en el caso de Asuntos Internos es peor, porque es un organismo que ni siquiera está dedicado a la investigación de una amenaza externa o interna”.

Muchos legisladores de la Provincia fueron investigados. Uno fue el senador Gustavo Traverso, quien, en diálogo con este diario estimó que el motivo por el que fue espiado se debería a su actividad legislativa y a “su dureza en la oposición a María Eugenia Vidal”. “También pudo ser por el tema de visitas a unidades penitenciarias visitando a los presos políticos, tanto en Marcos Paz como en Ezeiza”, afirmó.

“La verdad es que no sé específicamente el motivo por el que me investigaron a mí, lo que sí te digo es que es una sensación espantosa enterarte que fuiste espiado. Sorprender no me sorprende, lo que sí me llamó la atención es que me hayan elegido a mí para escucharme”, explicó.

Traverso todavía no se presentó como querellante, pero lo hará junto con la vicegobernadora Verónica Magario la próxima semana.

“Realmente es una situación fea, delicada, que te trae situaciones complejas en el ámbito familiar, en el ámbito de los amigos. Es como que uno pierde la privacidad porque supone que siempre todo lo que uno habla o pueda decir a través de conversaciones privadas puede ser escuchado”, añadió.

“Es aberrante la práctica y si uno ve además de la causa nuestra, la que se tramita en Lomas de Zamora realmente ve la dimensión de todo este espionaje y este tipo de hábitos de Macri que ha tenido esta práctica como algo cotidiano. La verdad que es deplorable bajo todo punto de vista”, concluyó Traverso.