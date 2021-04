Los gastronómicos le reclaman al Municipio beneficios impositivos

Las nuevas medidas dispuestas por los gobiernos nacional y provincial con las ­restricciones horarias y a la circulación generaron en el sector comercial de La Plata cierto malestar que en la próxima semana derivará en un pedido al intendente Julio Garro para que se analice asistir de alguna manera al sector gastronómico, que al momento aparece como el más perjudicado en este contexto.



“Es una situación angustiante, el año pasado la pasamos mal, cerraron el 40% de los lugares, y ahora (debemos) afrontar esto de nuevo, que se dice que es por 15 días, pero después en realidad se puede prolongar, y tenemos preocupación de que eso suceda”, dijo a diario Hoy Carlos Leuzi, representante de la Cámara de Gastronómicos de La Plata.



El empresario dijo además que “vamos a respetar las medidas, pero creemos que está faltando una parte, no se está contemplando una ayuda directa al trabajador gastronómico –cocineros, mozos, los empleados que tiene el sector, que son muchísimos– y, dada la circunstancia de que no se puede trabajar adentro, lo cual reduce un 50% la cantidad de gente y solo mesas afuera, y las cervecerías no pueden abrir, la facturación baja un 30%”.



“Necesitamos que el Gobierno na­cional ponga en marcha el ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), pero también la idea es plantearle al Mu­nicipio que, si esto avanza en el tiem­po, se ponga en marcha la eximición de tasas, la tasa diferenciada que pagamos por recolección de residuos, el pago de las habilitaciones anuales, es decir, todo lo que sirva para atenuar el impacto de estas medidas”, aseveró Leuzi, quien adelantó además que “la próxima semana, con las cámaras gastronómicas de Quilmes, Avellaneda y Capital Federal, se avanzará en la misma sintonía”.



Por su parte, Alberto Catullo, de la Asociación Amigos de Calle 12, señaló a este multimedio que “en principio nos habíamos apersonado al Municipio para colaborar con el horario de cierre a las 19, así que ya veníamos con esa idea, y hoy cerrar es con consentimiento de todos los comerciantes, porque entendemos la situación, pero vemos que la medida es muy dura para la parte gastronómica, se hace difícil seguir adelante en esos horarios, es mucha la gente que va a quedar en la calle”.



“Nosotros vamos a acompañar todo lo que sume a poder mantener vivo el comercio. Hoy los impuestos tendrían que frenarlos por todo este tiempo que vamos a estar pasando por esta situación, es fundamental. Si se pueden llevar adelante esos pedidos, lo vamos a hacer. Hasta ahora, todas son medidas sanitarias y no económicas”, aseveró Catullo.



Desde la Comuna indicaron a este diario que hasta el momento no se está pensando en avanzar sobre ninguna nueva medida impositiva, porque en principio “dependemos de las decisiones que tomen Nación y Provincia. El Municipio ya venía llevando adelante algunas medidas durante el año pasado, como la suspensión del pago de cuotas de la tasa de Seguridad e Higiene y de Publicidad, pero hoy no van a cerrar los comercios. No se descarta que si se endurece y tengan que cerrar las puertas sin margen, ahí se pueda tomar otra medida”.

Las restricciones y el impacto económico



Según la Fundación Mediterránea Ieral, el sector turístico y gastronómico, más que ninguna otra actividad económica con impacto social, se basa en la interacción entre las personas. Es por eso que fue y es uno de los sectores más afectados por la pandemia, tanto en la oferta como en la demanda: durante diciembre de 2020 tuvo una merma en su actividad del 47,1% interanual.



Tras los anuncios de este miércoles, los locales gastronómicos podrán permanecer abiertos hasta las 23, pero desde las 19 solo estarán habilitados para trabajar bajo la modalidad de delivery. De esta manera, inevitablemente, la caída en el consumo se hará sentir.