Los gobernadores fueron al convite en Casa Rosada, pero el 25 de mayo queda lejos

El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, los dos funcionarios que Javier Milei eligió para reencauzar las relaciones con los partidos políticos dialoguistas, recibieron el viernes, por espacio de cuatro horas, a todos los representantes de las provincias en la Casa Rosada, que cumplieron con asistencia perfecta.

El objetivo principal del Gobierno es aprobar, sin dilaciones, sobre todo las privatizaciones y las facultades extraordinarias pa­ra el Ejecutivo. Desde las 15, escucharon los reclamos de los distritos y les plantearon propuestas –principalmente fondos a través de un nuevo pacto fiscal– a cambio de apoyo a la Ley Ómnibus reversionada.

El encuentro se dio una semana después de la convocatoria del primer mandatario en la Asamblea Legislativa al resto de la clase ­política, a cambio de un nuevo pacto fiscal que alivie sus cuentas y con vistas a firmar un acuerdo de diez puntos de consenso básicos en mayo.

Los gobernadores entraron puntuales a la Casa Rosada. Estaban citados a las 14:45 y exactamente a esa hora empezaron a ingresar, uno por uno, a través de la explanada, para luego desplazarse por el Salón de los Bustos y subir las escalinatas que los llevaban al Salón Eva Pe­rón. En orden, pasaron Gerardo Za­mora (Santiago del Estero), Hugo Passalacqua (Misiones), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orre­go (San Juan), Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Axel Kicillof (Buenos Aires), que estaba acompañado por su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y puso fin, al cruzar el portón de acceso, a las especulaciones sobre su ausencia.

La postura de Kicillof

Si bien no hubo declaraciones oficiales del gobernador bonaerense, según pudo conocer diario Hoy, el mandatario le presentó un nuevo proyecto de Ley Ómnibus reducido, con alrededor de 190 artículos en función de que el proyecto actual no deja claro qué incluye y qué no. En ese punto, una de las principales preocupaciones de Kicillof está centrada en las privatizaciones y emergencias, por ejemplo.

La reunión en principio habría dejado “mucho debate sobre las deudas, pero sin respuesta concreta”, por ende se planteó solamente armar una mesa de trabajo. El tema Ganancias, sin embargo, no logró por el momento tener ­consenso.

El propio Francos en conferencia de prensa fue consultado justamente por los planteos que llevó el gobernador bonaerense y afirmó: “Tiene algunas diferencias, acuer­da con otras… Estamos en una mesa con un conjunto de gobernadores de pensamiento diverso, es lógico que haya diferencias, pero fueron expresadas en cordialidad y desde la responsabilidad”.

La voz de los dialoguistas

A diferencia del planteo que ­realizó la provincia de Buenos Aires, según describió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al término del encuentro, dijo que acordaron avanzar con una Ley Ómnibus “parecida a la anterior”, pero con los temas que cuentan con acuerdos.

“Se acordó formar dos comisiones, una económica con los ministros de economía de todas las provincias y una comisión política para ver temas que tienen más que ver con reforma política”, indicó.

En ese marco, agregó: “Fue una reunión productiva, generosa de parte de los gobernadores y del Gobierno nacional que es un buen punto de partida para lograr una ley bases. Fue una buena reunión donde se escuchó a todos y el Gobierno está proponiendo una ley bases similar a la anterior pero ­apoyada en los temas que ya tenían consenso”.

“Celebro la vocación de diálogo del Gobierno”, agregó por su parte Ignacio “Nacho” Torres, quien relató que avanzaron en una agenda de crecimiento y desarrollo.

Durante la conferencia de prensa, el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, adelantó que van a “trabajar para que el proyecto logre la sanción”.

“Fue una reunión muy cordial y positiva, en la que tuvimos una larga conversación. Les presentamos a los gobernadores la versión de la ley Bases sobre la que había consensos. Decidimos avanzar con todos esos aspectos que tienen consenso parlamentario: declaración de emergencias, facultades delegadas y protección a las grandes inversiones y régimen hidrocarburífero. La mayoría de los gobernadores estuvo a favor”, agregó Francos.

Además, confirmó que analizaron el impuesto a las Ganancias y que quedaron “en armar una ­comisión de ministros de Economía provinciales junto al Ministerio de Economía de la Nación, para seguir avanzando”.

“El Gobierno presentará un proyecto que incluirá una fórmula de actualización de jubilaciones y otro para la cuarta categoría de Ganancias. No está dentro de las competencias nacionales ni los fondos docentes ni el transporte. Desde el Ministerio del Interior, trabajaremos con los ministros de Gobierno de las provincias para tratar los temas políticos que establece el pacto del 25 de mayo”, dijo Francos.