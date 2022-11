Los residentes y concurrentes porteños volvieron a reclamar una reunión con Fernán Quirós

Los trabajadores nucleados en la asamblea de la salud, residentes y concurrentes de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), continúan hoy con el paro que realizan por tiempo indeterminado en reclamo de una reunión con el ministro del área, Fernán Quirós, por una "urgente recomposición salarial", y ofrecerán una conferencia de adónde anunciarán cómo seguirán las protestas.

Ayer marcharon desde el Obelisco hacia el Ministerio de Salud porteño en el décimo día del paro y resolvieron en asamblea que continuarán de paro por tiempo indeterminado y hoy a las 13 ofrecieron una conferencia de prensa en la Plaza de Mayo.

Allí, en diálogo con Diario Hoy, una concurrente del Hospital Argerich llamada Florencia, afirmó: "La diferencia entre residentes y concurrentes es que el residente trabaja tiempo completo y con remuneración, mientras que los concurrentes trabajamos medio tiempo sin remuneración, ad honorem".

"Desde el Gobierno porteño argumentan que se trata de un contrato que nosotros firmamos, pero la realidad es que no hay otra opción. Hay muchas especialidades que no tienen cargo de residencia y si uno pretende formarse en el hospital, no queda otra que hacerlo por medio de una concurrencia", señaló.

"Para los concurrentes no hubo ninguna oferta en las diferentes reuniones que acontecieron, siempre hay promesas para un total de 600 profesionales", agregó. Cabe destacar, los concurrentes han presentado diferentes proyectos que proponen diferentes tipos de remuneración.

Por otro lado, Belén residente del Hospital Santojanni, afirmó a diario Hoy: "No nos dan respuestas, cambian de horario y de sede las reuniones, entregamos petitorios y no nos atienden. No hay instancias de diálogo abiertas, buscan en los medios aclarar que están trabajando en resolver el problema, pero no es así".

También decidieron continuar con el plan de lucha la próxima semana y, en ese contexto, el lunes por la mañana efectuarán recorridas por los hospitales y a la tarde harán postas de salud en Plaza de Mayo, mientras que el martes llevarán a cabo una "gran marcha de la salud" donde confluirán todos los gremios del sector.