Los trabajadores municipales explotaron contra la gestión Alak

La gestión del intendente de La Plata, Julio Alak, puso en marcha el viernes pasado el sistema de huella digital en todas las dependencias municipales de La Plata para controlar la asistencia de los trabajadores públicos a sus respectivos lugares de trabajo y, en los primeros 3 días de control, se detectó un 55 % de ausentismo.

Mientras se hacían trascender públicamente estos números, así como varios cuestionamientos a la planta de personal por irregularidades en el cumplimiento de sus tareas, tomaba también la decisión de “pagar los sueldos de forma escalonada priorizando a trabajadores y trabajadoras con salarios más bajos” comenzando recién mañana (viernes 2) cuando debiera haber comenzado en el día de ayer.

La justificación que dio la Comuna para esta determinación fue “la deuda municipal heredada por la actual gestión, de más de $17 mil millones de pesos”. Esa decisión activó el enojo de los trabajadores municipales enrolados en los diferentes sindicatos que iniciaron medidas de fuerza en todas las dependencias generando un gran caos para aquellos vecinos que buscaban realizar trámites.

Gremios en pie de guerra

El Sindicato de Trabajadores Municipales elevó una nota al Ministerio de Trabajo bonaerense, comunicando que llevan adelante una medida de fuerza a fin de solicitar la apertura de la discusión paritaria.

Además, indicaron que, “por no haberse liquidado los haberes de este mes sin ninguna comunicación oficial”, se efectuó la medida sindical y, en ese sentido, aseguraron que se presentaron varias notas al ejecutivo respecto al pedido.

Cabe indicar que también le pidieron a la gestión municipal que se aclare la incertidumbre que hay sobre la renovación de contratos.

Desde UPCN, en tanto, explicaron que, si bien “el intendente se comprometió a pagar los sueldos escalonadamente, a raíz de este retraso tenemos estado asambleario y retención de tareas en los lugares de trabajo por dos horas”, que comenzó ayer y continuará hoy, al tiempo que confirmó que la semana venidera habrá una nueva mesa de diálogo con el Ejecutivo.

“Entendemos la situación del país, de la Provincia y de la Municipalidad, más aún con un intendente que dejó tierra arrasada. La realidad es que no podemos entender los sueldos magros que están teniendo los municipales. Nos pidieron tiempo pero no se puede tener tiempo para no comer”, alertaron.

Por su parte, desde la Junta Interna de delegados de ATE Municipales de La Plata se declararon en estado de “asamblea permanente hasta que no paguen el salario no se normaliza la actividad en la municipalidad”.

“Queremos dejar en claro nuestra postura de rechazo a la implementación de los aparatos biométricos en las dependencias municipales. Desde la municipalidad hicieron un convenio con la UTN para la implementación del uso de aparatos con registro de huellas digitales para el control del ingreso y egreso de la planta municipal. Nunca se nos informó a los gremios ni a los trabajadores de forma escrita como es el mecanismo, en qué consiste el mencionado convenio, para que la exigencia de tantos datos personales cuando todo debería estar en un legajo en la torre”.

“A su vez tampoco sabemos qué normas de seguridad hay para proteger la información de los datos biométricos que exigen. En la última semana se estuvo haciendo campaña negativa del trabajador municipal, hablando de porcentajes altos de trabajadores que no van a trabajar sacado de un relevamiento del que tampoco fuimos parte. En ese sentido entendemos que si bien es importante transparentar la planta de trabajadores municipales para verificar quién va a los puestos de trabajo porque no avalamos los ñoquis, no es la manera. Creemos que la prioridad tiene que estar puesta en aumentar los básicos de los salarios municipales y no en el control excesivo de los que ya vienen padeciendo salarios de hambre”, sentenciaron.