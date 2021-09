Luis Arias: "Los resultados nos dan un claro triunfo sobre la otra lista del Frente de Todos de La Plata"

Luis Arias habló desde su bunker y le confirmó a este multimedio su victoria sobre la lista de Guillermo Escudero. Primero se refirió a lo que fue todo el desarrollo de la jornada y dijo: "Toda elección siempre es una gran fiesta para nosotros, porque para quienes hemos vivido la época de la dictadura militar no poder votar realmente ha generado una profunda conciencia cívica que se ha visto reflejado hoy en la participación que ha tenido estas elecciones".

“Es una instancia un paso que hemos dado, nosotros vamos a seguir trabajando por la unidad del peronismo y toda la fuerza del Frente de Todos y respetando nuestras diferencias, que las tenemos, nuestras identidades, pero confluyendo en los problemas mas importantes del país de la provincia y de la ciudad de La Plata, concentrándonos en ello" confirmó el candidato que obtuvo el 63,05% de los votos del Frente de Todos.

Sobre del resultado dijo: "Estamos muy contentos eso es verdad, pero reitero no vamos a ser triunfalistas vamos a tratar de respetar a todos y todas y fundamentalmente a la lista que ha estado disputado con nosotros en estas PASO así que vamos a trabajar duramente para lograr la confluencia de todos los espacios dentro del frente de todos” y agregó "todavía no he tenido oportunidad de hablar con Escudero, pero ahora seguramente en un rato estaremos comunicándonos. Hay que trabajar y trabajar y trabajar para la ciudad y para la gente”.

Con respecto a los resultados favorables a Juntos en provincia aseguró: “Recordemos alguna elección que daba por ganado a juntos por el cambio y eso se revirtió así que tengamos paciencia esperemos un poquito mas pero de todas maneras no hay que entrar ni triunfalismo ni derrotismo, esto es una PASO vamos a ver en las elecciones generales que sucede como se van dando las cosas”.