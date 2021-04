Mar del Plata comienza a derivar pacientes con Covid-19 a hoteles

La Municipalidad de Mar del Plata ­dispuso que, ante el crecimiento en los contagios y en las internaciones por casos de coronavirus, en los próximos días empezará a internar pacientes en hoteles para descomprimir la ocupación en clínicas y hospitales.



La comuna acondicionó dos hoteles con 120 camas que tendrán la posibilidad de recibir no solo a pacientes con cuadros leves, sino también a aquellos que requieran oxígeno.



En el hotel Tierra del Fuego, ubicado en Entre Ríos 1525, hay disponibles 30 habitaciones, con alrededor de 80 camas. En tanto, en el 13 de Julio (9 de Julio 2777), se acondicionaron 20 habitaciones con 40 camas, con la posibilidad de habilitar 30 más.



La previsión consiste en la instalación de camas de hospital con oxígeno, que pueden recibir a pacientes de complejidad intermedia y con todo un equipo médico y de enfermería para brindar una atención adecuada.



En ese marco, cabe señalar que desde algunas clínicas privadas y desde el Hospital Interzonal le confirmaron a la Secretaría de Salud que empezarían a derivar a pacientes leves y moderados.



Esta situación se dio el año pasado, cuando en el pico de contagios de coronavirus los hoteles funcionaron como centros de internación para descomprimir las clínicas y hospitales.



En tanto, al igual que en 2020, los ­hoteles funcionan además como centros de aislamiento para aquellas personas que no tienen las condiciones para transitar ese proceso.



No obstante, desde el Municipio aseguraron que en la actualidad es mínima la ocupación, debido a que la mayoría de los pacientes deciden transitar el aislamiento en sus domicilios.