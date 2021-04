Cafiero aseguró que "hoy no se consigue una cama en la ciudad de Buenos Aires"

"No se consigue una cama en la Ciudad de Buenos Aires hoy", afirmó Cafiero en declaraciones a Radio Diez y argumentó: "Muchas clínicas de obra social o prepaga del conurbano empiezan a atender a porteños" porque las clínicas en la Ciudad no tienen cupo.

Apuntó que, "independientemente de la discusión sobre estadísticas y números, hay una realidad concreta: desde hace 15 días si necesitas conseguir una cama en la ciudad tenés un problema, y eso es testimonial, no es estadístico", dijo.

"No se puede meter la política en el medio. Hay gente detrás de las estadísticas, hay familias que están sufriendo. Si la oposición no se da cuenta de esto, me parece muy grave", analizó el jefe de Gabinete, quien mencionó las nuevas obras anunciadas la semana pasada por el presidente Alberto Fernández, que apuntan a sumar 1400 camas más y otras 400 unidades de terapia intensiva.

Ratificó que el Gobierno va a "cuidar a los argentinos y argentinas, a todos", y evaluó que "parece que ahí está la diferencia".

"Nosotros vamos a poder rendir cuentas, con aciertos y errores, asumimos con mucha responsabilidad el tiempo que nos tocó y va a haber otros que no van a poder decir lo mismo", graficó.

Con todo, aceptó que "hay muchas cosas para explorar", pero, dijo, "si hay algo que no ha hecho el Gobierno es encerrarse y pensar que tiene razón en todo".