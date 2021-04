El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, precisó ayer que “estamos hoy frente a un desafío supremo, un desafío central, que es transitar estas próximas semanas, que van a ser de enorme complejidad”.



En ese orden, agregó que “el Presidente (Alberto Fernández) tomó una decisión que se vincula con disminuir la circulación de personas, y una de las medidas que él consideró que aportaba centralmente a ello es suspender la presencialidad en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires)”.



En tanto, el funcionario nacional resaltó: “Seguimos sosteniendo que la escuela es un espacio de bajo riesgo si se aplican los protocolos”. No obstante, advirtió que “la realidad es que, con la tasa de contagios y circulación que hay en la Ciudad de Buenos Aires y en la región metropolitana, había que adoptar una medida drástica, según la mirada del Presidente”.



“No es un momento para dudar, no es un momento para judicializar ni para pelear, sino que es un momento para seguir acatando la construcción de ­decisiones, como venimos haciendo desde 2020”, afirmó ayer en declaraciones radiales el ministro Trotta.



A su vez, al ser consultado sobre si había dialogado y consensuado con Alberto Fernández esta decisión, el titular de la cartera educativa nacional señaló que “lo charlamos” y que “no es que estaba consensuado, es la decisión del Presidente”.



Y siguió: “Nosotros veníamos trabajando con la ministra de Salud (Carla Vizzotti), con varios integrantes del gabinete en otras alternativas, y es allí donde el Presidente dijo que había que avanzar rápidamente con estas decisiones porque se podía poner en riesgo todo el esfuerzo que venimos transitando”.



Además, Trotta explicó que hay “algo que nos plantea el Presidente y tenemos que ser muy claros al respecto. Lo que ocurre en esta región metropolitana de Buenos Aires es la fotografía de lo que puede ocurrir en dos o tres semanas en todo el resto del país”.



“Por eso el Presidente toma asuntos en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, porque ahí está protegiendo no solo a porteños y bonaerenses, sino que toma real dimensión del problema, que parece ser que el gobierno de la Ciudad no interpreta la situación de complejidad en la que estamos, a pesar de la curva de contagios”, consideró el ministro de Educación nacional.



“No solo hay que pensar en porteños y bonaerenses, sino que tenemos que contener la curva para que no vivamos lo que ocurrió el año pasado: que se inició en la región metropolitana de Buenos Aires y luego se fue expandiendo a todo el territorio argentino”, añadió el funcionario.



Además, precisó que en 19 provincias del país “tenemos clases presenciales en todo el territorio”, al tiempo que indicó que hay cinco jurisdicciones que tienen “presencialidad parcial”.



Trotta afirmó que “nuestro Presidente, nuestro Gobierno, este ministro, tenemos un enorme ­compromiso por la presencialidad. Iniciamos en este marzo y febrero de este año un ciclo lectivo en todo el territorio argentino porque resolvimos no solo los aspectos ­epidemiológicos con protocolos e iniciando el proceso de vacunas, sino también los procesos salariales paritarios”.