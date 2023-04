Marchi denunció que Silvio Robles lo amenazó

El exadministrador de la Corte Suprema de Justicia Héctor Marchi señaló ayer que “la informalidad llegó para quedarse” en ese tribunal, al poner de relieve las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn) ante la Comisión de Juicio Político de Diputados, donde también denunció haber recibido “seguimiento y amenazas”.

Quien fue hasta el jueves pasado administrador general de la Corte, desplazado por decisión de la mayoría de los ministros, dijo que fue Silvio Robles (asesor del presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti) quien los amenazó: “Por supuesto”, respondió el funcionario judicial cuando la diputada Mara Brawer le preguntó si se trataba de ese colaborador.

“Yo he sufrido seguimientos y amenazas; también funcionarios que han colaborado conmigo en la auditoría que realizamos sobre la obra social. Esto, que excede el marco de un tema tan particular como la obra social, genera mucha presión en mí, pero no me impide contar la verdad”, señaló el testigo.

Además, Marchi denunció que su desplazamiento de ese cargo fue “una sanción ­encubierta” que incluyó a “todas las ­personas que trabajamos en la auditoría de la Obra Social” del Poder Judicial, y dijo que hubo “seguimientos y hay amenazas contra funcionarios”.

En el primer tramo de su declaraciones ante los diputados que estudian la conducta del alto tribunal, Marchi fue muy crítico de Juan Carlos Maqueda, de quien dependía la obra social, y planteó que “no había presupuesto ni un sistema informático para poder hacer los controles”.

Marchi volverá a ser citado mañana para que responda sobre el oficio que llegó a la comisión en las últimas horas, que tiene 20.000 fojas con los cuatro informes realizados por el exfuncionario judicial.

Según trascendió, ese trabajo da cuenta de una serie de auditorías sobre millonarias irregularidades en la Ospjn, entre ellas la pérdida de 3.000 millones de pesos en 2022, faltantes de 30.000 medicamentos y compras directas, entre otras cuestiones.