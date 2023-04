"Las exportaciones podrían crecer hasta los US$ 85.000 millones" declaró Bahillo

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, estimó este martes que las exportaciones del sector agroindustrial podrían escalar de US$ 40.000 a US$ 85.000 millones en los próximos años de la mano de un incremento en la producción de granos, proteínas animales y productos de las economías regionales.



Durante su participación en un seminario del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), Bahillo consideró que el país "tiene salida" y es "creciendo, produciendo más, desarrollando más valor agregado en origen, desarrollando las economías regionales con más producción, con más exportación".



Si bien no precisó el período de tiempo que le tomaría a Argentina alcanzar ese volumen de producción, estimó que dicho salto en el volumen representaría un incremento de US$ 17.000 millones.