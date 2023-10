Massa versus Milei al ballotage

En el marco de las elecciones generales disputadas el domingo, con el 97,40% de las mesas escrutadas, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, logró el 36,61% de los votos, seguido por el de La Libertad Avanza, Javier Milei, con un 30,03%.

En tercer lugar, quedó la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, con el 23,84%, seguida por Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País, con el 6,81%, y Myriam Bregman del Frente de Izquierda Unidad, con el 2,69% de los votos.

Con este panorama, ambos presidenciables, deberán ir al ballotage que se disputará en 28 días, el 19 de noviembre. Cabe mencionar que este escenario se presenta cuando el candidato no alcanza más del 45% de los votos válidamente emitidos, o más del 40%, pero con una diferencia de más de 10 puntos con el segundo, disposición establecida en los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional.

El día que se dispute este mano a mano, la fórmula con la mayor cantidad de votos afirmativos, sin necesidad de ninguna diferencia porcentual, será la ganadora y sus candidatos resultarán electos como presidente y vicepresidente.

La remontada de Massa

El presidenciable con mayor número de votantes se refirió a la jornada electoral desde su búnker en Chacarita, tras la ovación de las personas presentes, aseveró que “la grieta se murió y empieza una nueva etapa” y reiteró su intención de “poner punto final a la destrucción del otro”.

En su discurso, el candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) agradeció este domingo a los “más de 25 millones de argentinos que fueron a votar, votaran por quien votaran”.

“A los que eligieron a Myriam (Bregman) y a Juan (Schiaretti) y a esos miles de radicales que comparten valores con nosotros”, llamando a los votantes que optaron por otra opción durante esta contienda, y siguió “a todos ellos quiero decirles que voy a hacer el mayor de los esfuerzos para ganar su confianza”.

“A 40 años del nacimiento de nuestra nueva era democrática, los argentinos manifiestan y abrazan este sistema como un sistema para elegir a quienes gobiernan”, destacó Massa y sostuvo: “Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional, sobre la base de llamar a los mejores sin informar su fuerza política”.

Asimismo, señaló que “muchos de los que nos votaron son los que más están sufriendo, no les voy a fallar. Mi compromiso es construir una patria en la que nuestros hijos puedan elegir ir a la escuela con una compu en la mochila y no con un arma”, y ratificó: “Este no es un país de mierda. Entre todos lo vamos a poner en el lugar que se merece”, agregó el candidato de Unión por la Patria.

“La Argentina que viene es la Argentina del abrazo, del campo y de la industria”, indicó el actual ministro de economía y, sobre el final, advirtió que aún no está nada definido y llamó a definir en el balotaje “si construimos un país que abrace a todos o un país del sálvese quien pueda”. Para concluir, Massa destacó su firme convicción de convertirse en “el presidente del trabajo y de la seguridad por sobre todas las cosas” y “ese es mi mayor compromiso”, agregó.

“Estamos frente a un logro histórico”

En su discurso que comenzó cerca de las 23, el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, llamó a realizar la “revolución liberal” y aseguró que “todos los que queremos un cambio, tenemos que trabajar juntos”.

Tras quedar en segundo lugar en las elecciones generales Milei aseguró que “hace dos años si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el kirchnerismo no lo hubiéramos creído. Estamos ante un hecho histórico. De no tener partido a disputar la primera fuerza nacional con el kirchnerismo es un verdadero logro histórico. Vinimos a disputarle el poder a lo más nefasto de la democracia”, expresó.

“Podemos evitar que nuestros chicos se vayan del país. No miremos para atrás. Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos”, agregó el candidato liberal y ratificó “en dos años le estamos disputando el poder a lo más nefasto que dio la democracia moderna”.

Para concluir, el libertario expresó: “Quiero que tomen conciencia. Estamos en una elección muy importante en la que se define si queremos continuar con este modelo del kirchnerismo o si queremos abrazar las ideas de la libertad”.