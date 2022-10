Máximo Kirchner: "Creo que Cristina no va a ser candidata"

Luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1° de septiembre, el diputado nacional por el Frente de Todos e hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner, rompió el silencio.

"Venimos de un montón de hechos violentos en diferentes situaciones, la responsabilidad que uno siente es el cuidado de sus propios compañeros y compañeras", sostuvo en una entrevista en El Destape Radio, quien también afirmó haber rechazado usar chaleco antibala tras el ataque a la ex mandataria: "No podemos resignar la manera de hacer política en Argentina, si yo me tengo que subir a un acto con un chaleco, no es el país en el que yo quiero vivir".

"Parece que los muebles que contrató Caputo no son de buena madera. Cabe preguntarse qué sucedería si fuera al revés", dijo con ironía sobre los pagos de la empresa de los hermanos Caputo, ex funcionario de Macri y amigo íntimo del ex presidente, a referentes de Revolución Federal, que organizaron escraches contra funcionarios.

Sobre el coloquio de IDEA, que tuvo como eslogán "Ceder para crecer", expresó que "hay que hablar bien los dueños de las empresas para que comprendan que el pueblo argentino hizo un gran esfuerzo".

En cuánto a la inflación, reflexionó que "después del 9 de diciembre de 2015 la Argentina entró en un tobogán del que no salió más". En este sentido, bancó al actual ministro de Economía: "Sergio Massa está administrando las consecuencias de la gestión económica anterior, tiene un conocimiento enormemente superior del Estado al de Martín Guzmán".

Por último, sobre las elecciones del año próximo y las posibilidades de PASO, pidió que entre estas y las elecciones generales se reduzca los tiempos para que no pase lo del 2019 "donde Macri terminó de destruir el país". Además, opinó que "para un oficialismo que su presidente vaya a PASO con otros competidores es por lo menos extraño". En esta línea, también ratificó que "creo que Cristina no va a ser candidata".