Mendiguren visitó Córdoba y convocó a los industriales a “trabajar para que Argentina pueda crecer en el largo plazo con una matriz productiva"

José Ignacio de Mendiguren viajó a Córdoba y convocó a los industriales a “trabajar para que Argentina pueda crecer en el largo plazo con una matriz productiva con valor agregado”.

El funcionario dio un discurso en el 14° Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba (UIC), donde ante más de 600 industriales también afirmó : "La salida definitiva para la restricción externa, para terminar con los planes y la pobreza es crecer con una matriz productiva con valor agregado. Todos los días estamos trabajando en medidas para fomentar el crecimiento y las exportaciones adicionales".

A su vez, el secretario sostuvo que los industriales deben trabajar en el consenso y que hay "dos Argentinas, una que a veces se desvía, que pone como eje de la política económica la especulación financiera y termina en crisis. Y la economía real, la economía del interior del país que sale al rescate de la Argentina". En este sentido, advirtió que veces nos muestran la foto y nos quieren hacer creer que no hay otra salida que la explosión, y que ,no tenemos que comprar esas visiones estáticas que a veces son dramáticas y no son propuestas.

Mendiguren en su visita a la provincia recorrió también la planta de Fiat, que alcanzó el hito de producir 250.000 unidades.