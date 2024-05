Mientras los comedores reclaman alimentos, el Gobierno retiene 5 millones de kilos

El Gobierno confirmó el jueves que hay cinco millones de kilos de comida destinados a los comedores que gestionan organizaciones sociales y religiosas sin distribuir en galpones pertenecientes al ahora Ministerio de Capital Humano. Desde Casa Rosada culparon al gobierno de Alberto Fernández por la demora en la entrega.

“Efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su tradicional rueda de prensa en Casa Rosada.

En la misma línea, dijo que los alimentos “van a llegar a la gente que tiene que llegar”, aunque no brindó mayores precisiones sobre las fechas de entrega. “Lamentamos enormemente que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos (...) En un país que el Gobierno dejó con el 50 % de pobres, es triste que haya ocurrido esta situación”, señaló el funcionario.

La administración liberal argumenta la retención en las presuntas irregularidades que se detectaron en los programas de asistencia del ex Ministerio de Desarrollo Social y que hoy son investigados por la Justicia.

La respuesta del Gobierno se da horas después de la publicación de un artículo periodístico en el que se denuncia que la administración de Javier Milei no realizó ninguna compra de alimentos desde diciembre y, desde entonces, cortaron el suministro de alimentos a los comedores.

Asimismo, precisaron que en los galpones hay yerba mate, leche en polvo, aceite, puré de tomate, garbanzos, harinas de trigo y maíz, locro y arroz con carne. También hay arvejas, guiso de lentejas, fideos, pasas de uva, arroz con hortalizas y huevo en polvo.

En paralelo, decenas de organizaciones se movilizaron frente a la sede del Ministerio de Capital Humano para “denunciar la campaña de criminalización que impulsa el Gobierno” que busca “justificar el recorte de alimentos a los comedores populares”. Según precisaron los manifestantes, la Casa Rosada “miente” con los datos aportados a la Justicia “para justificar un ajuste demencial contra los más pobres de los pobres en el país”. “Que el gobierno de Milei deje de robarle a los pobres. Devolución de los alimentos ya. Abajo la persecución a las organizaciones”, cerraron a través de un comunicado.