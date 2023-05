Mientras ocurría el acto en Plaza de Mayo, Alberto llegó a Mar Del Plata

El presidente Alberto Fernández llegó esta tarde a Mar del Plata luego de participar por la mañana del Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral de Buenos Aires.

El avión presidencial aterrizó a las 14.38 en el aeropuerto Astor Piazzolla. Luego, el primer mandatario emprendió el camino hacia la residencia de Chapadmalal, donde pasará el fin de semana largo.

Fernández no participó esta tarde del acto del Frente de Todos en Plaza de Mayo para conmemorar el 20° aniversario de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, donde la única oradora fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Es un 25 de mayo muy especial para mí. Es el último de este mandato, con lo cual lo celebro como especial. Todos los 25 de mayo nos convocan a repensarnos como sociedad”, sostuvo el mandatario.

En breves declaraciones brindadas a los periodistas acreditados en Casa Rosada, el jefe de Estado también se refirió al aniversario de la asunción del santacruceño como Presidente: “Hace 20 años entrábamos con Néstor a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo. Me acuerdo de cada detalle y me emociona el recuerdo”.