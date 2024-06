La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, afirmó ayer que Javier Milei “no existe” como presidente, cuestionando los reiterados viajes del jefe de Estado con agenda privada fuera del país mientras emergen reclamos a diarios en la Argentina.

“No sé si estamos siendo gobernadas por un extraño personaje, no con su mente muy clara. No existe como presidente, está viajando constantemente, olvidando el hambre del pueblo”, manifestó Carlotto en diálogo con la prensa. En esa línea, la titular de Abuelas se refirió a la polémica por sus dichos respecto de que Milei debía dejar su gestión si no cambiaba de rumbo.

“Lo último que quiero como argentina es que se vaya, después de haber vivido golpes de Estado. Hay que respetar el gobierno elegido, pero si nos falta el respeto, hay que luchar para que cambie”, argumentó, y habló sobre el conflicto por la no entrega de alimentos en el Ministerio de Capital Humano, apuntando a la titular de la cartera, Sandra Pettovello, por “esconder los productos”.

“Eso es un delito humano muy grande, de gente que no tiene más que un café y que seguramente va a seguir perdiendo su salud, y está muy tranquila sentada sin hacer nada. Y si ha hecho algo, que lo diga, lo manifieste y se ponga al frente”, selló.