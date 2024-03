Milei puso al lobo a cuidar a las ovejas: el paquete fiscal con la firma de la UIA

La semana pasada, el gobierno de Javier Milei presentó un borrador que contenía la nueva Ley Ómnibus, que fue entregada a los gobernadores. Por otro lado, se conoció el paquete fiscal que contiene nuevas medidas tras haber sido retirado por el Ejecutivo previo al fracaso de la iniciativa en la Cámara de Diputados en el mes de febrero.

El nombre de Liban Ángel Kusa figura en las propiedades del archivo del paquete fiscal, la última persona en realizarle modificaciones al capítulo fiscal distribuido recientemente por el Ejecutivo. El abogado integra el Comité Ejecutivo y el Directorio del estudio Bruchou & Funes de Rioja, uno de los estudios más importantes del país.

Especializado en temas tributarios, Kusa lideró la defensa de causas vinculadas con importantes reclamos efectuados por Administraciones Fiscales a nivel nacional y provincial y fue asesor en temas contenciosos vinculados con cuestiones tributarias municipales, según afirma en su currículum personal.

Por su parte, Daniel Funes de Rioja es abogado, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). Asimismo, dirige el estudio Bruchou & Funes de Rioja, donde se defienden intereses empresariales, bajar costos salariales. Justamente, la UIA se presentó la semana pasada ante el Tribunal como “amicus curiae” para defender la reforma laboral incluida en el DNU de Milei, a pesar de que la Justicia ya bloqueó intentos de otras cámaras patronales.

Según se pudo conocer, Kusa ingresó reiteradas veces a la Casa Rosada sin ser funcionario y figuraba en los registros como asesor del ministro de Justicia sin ser anunciado oficialmente. Además, se registró la presencia de otros grandes bufetes que también estuvieron en la Rosada mientras se gestaba el DNU y la Ley Ómnibus.

La presencia del nombre de Kusa en el documento generó ciertas controversias entre gobernadores y funcionarios que analizaron el archivo.

Cabe mencionar que en una entrevista radial, el presidente de la UIA, Funes de Rioja, miembro del Consejo Fundador del estudio antes mencionado, negó haber formado parte de la redacción del DNU y de la Ley Ómnibus y no pudo explicar la participación del estudio como asesores del Gobierno. En tanto, en ese momento, su respuesta fue: “Pregúnteles a los integrantes. Yo no tengo, no gerencio. Sinceramente no. No tengo vinculación directa con el manejo”.