Kicillof pidió “ponerle freno al desquicio” de Milei

Luego de que el Presidente Javier Milei se sume al diputado liberal, José Luis Espert, y convoque a los bonaerenses a realizar una “rebelión fiscal”, el gobernador Axel Kicillof encabezó este lunes una conferencia de prensa en la que acusó al jefe de Estado de “llamar a incumplir la ley” y negó que su administración haya aplicado un impuestazo.

“No tienen derecho a mentir, esto no es impuestazo. Lo que sí es cierto y lo quiero decir con orgullo es que estos cuatro años tuvimos más progresividad, porque los impuestos aumentan más para los propietarios de campos más caros que para los medianos. El promedio de lo que se ha pagado estos cuatro años es menor a lo que se pagaba cuando asumimos”, explicó el mandatario provincial en la conferencia que encabezó desde Casa de Gobierno en la que anunció aumentos a estatales, jubilados y asignaciones familiares.

El mandatario bonaerense se volvió a plantear en las antípodas del liberal al resaltar que la Provincia “está trabajando en un programa económico para proteger a los bonaerenses de la inflación” y recordó que Buenos Aires es “la provincia que menos gasta en Argentina”. “Tenemos el Estado más pequeño y más austero y los que menos recursos tienen por habitante”, recordó.

“No podemos despilfarrar lo que no tenemos; la provincia de Buenos Aires es la que menos gastó por habitante el año pasado. Es mentira que despilfarra. Basta de mentir. No pasó ningún impuestazo, porque es una Ley que aprobó la Legislatura bonaerense por una amplísima mayoría”, sumó el gobernador.

Kicillof confesó que no sale de “la sorpresa y el horror” por el llamado de Milei y el diputado José Luis Espert a realizar una rebelión fiscal en la provincia. “Es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley. No soy abogado, no sé dentro de qué figura se encuadra, pero lo que sí queda claro es que el que juró respetar la Constitución Nacional no lo está haciendo”, señaló.

En la misma línea, Kicillof recordó los cruces del mandatario con otros gobernadores y señaló que “es una verdadera locura que está dirigida a una persona, porque me menciona a mí, pero va rotando (de personas) de acuerdo al enojo del día. Lo que plantea Milei no es contra este gobernador sino contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires”. “Hay que ponerle freno urgentemente a un desquicio. No se puede gobernar por impulso. Tal vez sea, no descarto, una venganza por el rechazo al DNU”, insistió con la misma tónica.

Por último, Kicillof “invitó” a Milei a que “salga del encierro, recorra la provincia de Buenos Aires y que vea lo que está ocurriendo en nuestros barrios”. “La realidad es otra a la que se ve en Olivos o tuiteando a la madrugada”, sentenció.